БМП "Деривация" уничтожит врага на земле и воздухе

В Нижнем Новгороде проходит один из этапов полевых испытаний боевой машины 2С38 с кодовым названием "Деривация". Она вооружена 57-миллиметровой пушкой высокой баллистики и повышенной точности стрельбы, а также оснащена автоматизированной системой управления огнём, которая может регулироваться полностью дистанционно.

Как сообщает "Звезда", боевая машина из состава зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-57 создана специалистами ЦНИИ "Буревестник".

Машину на гусеничном шасси отправили на полигон для полевых испытаний в условиях низких температур. Масса "Деривации" составляет 23 тонны, что обеспечивает ей не только плавучесть, но и возможность стрельбы из положения на плаву. Модуль необитаемый, управляется дистанционно экипажем из трёх человек.

Боекомплект включает выстрелы с многофункциональным снарядом с дистанционным взрывателем и с управляемым артиллерийским снарядом, а также штатные выстрелы от автоматической зенитной пушки.

"Деривация" способна эффективно поражать в ближней зоне всю номенклатуру типовых воздушных целей, включая беспилотные летательные аппараты, управляемые и крылатые ракеты, ударные элементы систем ВТО и РСЗО. Воздушные цели поражаются в круговой зоне. По своему назначению 2С38 универсальна: машина служит для уничтожения не только воздушных, но и легкобронированных наземных и надводных целей, а также живой силы, в том числе укрытой в зданиях или сооружениях лёгкого типа.

Дальность стрельбы позволяет уничтожать все возможные наземные и воздушные цели. Новая боевая машина всепогодна и всесуточна, функционирует в любой геофизической обстановке, в условиях оптического и радиоэлектронного противодействия, а также воздействия непреднамеренных помех. Обладает пассивными защищенными средствами обнаружения и сопровождения целей.