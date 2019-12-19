"Адмиралтейские верфи" подтверждают готовность построить дизельные подлодки с "Калибрами" для Балтфлота

Кубинка (Московская область). 18 декабря. ИНТЕРФАКС - "Адмиралтейские верфи" готовы построить серию оснащенных крылатыми ракетами "Калибр" дизельных подлодок для Балтийского флота, сообщил "Интерфаксу" в среду глава предприятия Александр Бузаков.

"Мы готовы. Решение - за главкоматом ВМФ, Минобороны", - сказал он.

"Мы рассчитываем, что он будет", - ответил Бузаков на вопрос о возможности подписания в 2020 году контракта на строительство серии подлодок проекта 636.3 для Балтфлота.

"Адмиралтейские верфи" в настоящее время строят вторую серию подлодок проекта 636.3 - для Тихоокеанского флота. В 2016 году завершилось строительство первых шести дизель-электрических подлодок для Черноморского флота России.

Бузаков в среду участвует в церемонии награждения премией ФСВТС России "Золотая идея" в подмосковном парке Минобороны РФ "Патриот".

Особенность подлодок проекта 636.3 - комплекс ударного высокоточного ракетного вооружения "Калибр-ПЛ", а также обновленное радиоэлектронное оборудование.

Дизельные подлодки Черноморского флота участвовали в военной операции в Сирии - наносили удары "Калибрами" по боевикам из акватории Средиземного моря