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ЦАМТО

Минобороны рассказало о выравнивании цены Ми-28НМ

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Ударный вертолет Ми-28НМ
Ударный вертолет Ми-28НМ.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 18 декабря. Изначальная цена нового вертолета Ми-28НМ в 1,5 раза превышала цену Ми-28УБ, но рост возможностей машины не соответствовал росту цены. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко.

"Первоначально предложенная АО "Вертолеты России" цена вертолета Ми-28НМ в 1,5 раза превышала стоимость закупаемого для нужд Минобороны России вертолета Ми-28УБ. Вертолет Ми-28НМ – более новая машина, с большими возможностями, но рост возможностей машины не соответствовал росту цены. Основной причиной роста цены являлось значительное увеличение стоимости комплектующих изделий вертолета предприятиями кооперации", – сказал А.Криворучко в интервью журналу "Оборона России".

По его словам, с целью снижения цены вертолета Минобороны пошло на "беспрецедентный шаг", заключив на форуме "Армия-2019" государственный контракт на поставку 98 вертолетов Ми-28НМ на период до 2027 года. "Такой объем поставляемой продукции позволил предприятиям промышленности консолидировать усилия по снижению цены на вертолет Ми-28НМ посредством оптимизации затрат на покупные комплектующие изделия с учетом долгосрочной производственной загрузки предприятий. Также головным исполнителем ПАО "Росвертол" проведена значительная работа по оптимизации собственных затрат. Это позволило в конечном итоге выйти на приемлемый уровень цен на вертолеты Ми-28НМ", – цитирует "РИА Новости" заместителя министра обороны РФ.

Как напоминает агентство, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Минобороны намерено отказаться от закупок Ми-28НМ из-за его высокой цены. Позднее А.Криворучко заявил, что ведомство пришло к соглашению с "Вертолетами России", а глава вертолетного холдинга Андрей Богинский отметил, что доводы военных о цене на Ми-28НМ "услышаны".

Позднее индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков в интервью "РИА Новости" сообщил, что для достижения договоренности с Минобороны по цене на вертолет Ми-28НМ холдинг "Вертолеты России" провел работу с поставщиками двигателей, радиоэлектронного оборудования, систем вооружения и так далее.

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