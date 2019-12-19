Минобороны до конца года заключит новый контракт на поставку Ил-76МД-90А

Первый построенный в 2019 году на АО "Авиастар-СП" военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0202, регистрационный номер RF-78657) в первом полете. Ульяновск, 13.06.2019.

ЦАМТО, 18 декабря. Минобороны России до конца года заключит новый контракт на поставку тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко.

"Цена серийного самолета Ил-76МД-90А в период 2021-2027 гг. будет определена в конце 2019 года в установленном порядке при заключении нового долгосрочного государственного контракта на поставку самолетов данного типа для нужд Минобороны России", – сказал А.Криворучко в интервью журналу "Оборона России".

По его словам, в первом полугодии 2019 года Минобороны, Минпромторг и ФАС завершили анализ экономического обоснования изменения цены серийного самолета Ил-76МД-90А. "Стоимость серийного самолета до 2020 года признана экономически обоснованной", – цитирует "РИА Новости" замминистра.

Минобороны получило три серийных Ил-76МД-90А, до конца года планировалось передать еще два самолета.

Как напоминает агентство, в 2017 году "Коммерсант" сообщал, что Минобороны РФ и ОАК пересмотрят условия крупнейшего авиационного контракта, предусматривающего поставку 39 военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. По данным газеты, вопрос о перезаключении контракта на поставку Минобороны РФ 39 самолетов Ил-76МД-90А был поднят во время закрытой части совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева, посетившего "Авиастар-СП".

В 2012 году соглашение оценивалось в 140 млрд. руб.: этого должно было хватить на постройку 39 самолетов, которые впоследствии планировалось передать военно-транспортной авиации. Подчеркивалось, что такой заказ позволит загрузить "Авиастар-СП" как минимум до 2018 года. Однако из-за неверно просчитанной формулы цены и валютных колебаний ульяновское предприятие "Авиастар-СП" несло при изготовлении каждой машины убыток в 1 млрд. руб., передает "РИА Новости".