Войти
ЦАМТО

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации поступит на вооружение до 2027 года

157
0
0
Возможный облик ПАК ДА
Возможный облик ПАК ДА.
Источник изображения: Кинокомпания Офицеры ВВС и ВМФ России

ЦАМТО, 18 декабря. Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) поступит на вооружение ВКС России до конца действующей госпрограммы вооружений. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В соответствии с Государственной программой вооружения в период до 2027 года на вооружение поступят современные образцы ВВСТ, по своим характеристикам не уступающие лучшим зарубежным аналогам, а зачастую и не имеющие аналогов в мире. На вооружение стратегических ядерных сил поступят: ракетные подводные крейсеры стратегического назначения "Борей-А", перспективный авиационный комплекс дальней авиации, ракетные комплексы стратегического назначения стационарного и подвижного базирования", – сказал А.Криворучко в интервью журналу "Оборона России".

По его словам, в войска противовоздушной и противоракетной обороны поступили и планируются к закупкам перспективные радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении (типа "Воронеж") и зенитные ракетные комплексы с повышенными боевыми возможностями (ЗРС С-350, С-400 и С-500).

Ранее А.Криворучко сообщил, что новый комплекс ПАК ДА построят с применением стелс-технологий. Ожидается, что основная и дублирующая электронные системы двигателя позволят бомбардировщику совершать полеты продолжительностью до 30 часов.

В бытность замминистра обороны нынешний вице-премьер РФ Юрий Борисов заявлял, что новейший российский стратегический бомбардировщик ПАК ДА может совершить первый полет в 2025-2026 годах и пойти в серию в 2028-2029 гг., передает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Криворучко Алексей
Проекты
955 Борей
ПАК ДА
СПРН
Ядерный щит
Похожие новости
14.01.2019
Оружие-2019. Какие новинки получит армия России
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
31.01.2018
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
09.11.2017
Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.12 03:22
  • 1
Генштаб ВС РФ сообщил о замене группировки спутников "Око-1" на систему "Купол"
  • 18.12 23:58
  • 26
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 18.12 23:26
  • 3
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 18.12 22:31
  • 4
Раскаяние покупателя: не жалеет ли Белоруссия, что не купила F-16 вместо российских Су-30? (The National Interest, США)
  • 18.12 20:31
  • 6
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 18.12 19:50
  • 1964
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.12 18:43
  • 2
Достойны награды: пилоты посадили Ту-22М3 на грунт
  • 18.12 18:28
  • 10
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 18.12 18:22
  • 11
Развели политруками: настроение бойцов отследят внештатные инструкторы
  • 18.12 13:14
  • 3
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 18.12 12:57
  • 8
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К
  • 18.12 10:04
  • 2
Россия испытает свой самый опасный корабль
  • 18.12 08:25
  • 31
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 18.12 01:06
  • 1
В России до конца 2020 года создадут многоцелевые мины нового поколения
  • 18.12 00:59
  • 10
США испытали аналог запрещенного "Искандера"