Перспективный авиационный комплекс дальней авиации поступит на вооружение до 2027 года

ЦАМТО, 18 декабря. Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) поступит на вооружение ВКС России до конца действующей госпрограммы вооружений. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В соответствии с Государственной программой вооружения в период до 2027 года на вооружение поступят современные образцы ВВСТ, по своим характеристикам не уступающие лучшим зарубежным аналогам, а зачастую и не имеющие аналогов в мире. На вооружение стратегических ядерных сил поступят: ракетные подводные крейсеры стратегического назначения "Борей-А", перспективный авиационный комплекс дальней авиации, ракетные комплексы стратегического назначения стационарного и подвижного базирования", – сказал А.Криворучко в интервью журналу "Оборона России".

По его словам, в войска противовоздушной и противоракетной обороны поступили и планируются к закупкам перспективные радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении (типа "Воронеж") и зенитные ракетные комплексы с повышенными боевыми возможностями (ЗРС С-350, С-400 и С-500).

Ранее А.Криворучко сообщил, что новый комплекс ПАК ДА построят с применением стелс-технологий. Ожидается, что основная и дублирующая электронные системы двигателя позволят бомбардировщику совершать полеты продолжительностью до 30 часов.

В бытность замминистра обороны нынешний вице-премьер РФ Юрий Борисов заявлял, что новейший российский стратегический бомбардировщик ПАК ДА может совершить первый полет в 2025-2026 годах и пойти в серию в 2028-2029 гг., передает "РИА Новости".