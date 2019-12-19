Войти
ТАСС

Пять солдат-срочников погибли в Центральном военном округе в 2019 году

143
0
0

По словам военного прокурора ЦВО генерал-лейтенанта юстиции Александра Антюфеева, по каждому инциденту проведено, либо проводится предварительное следствие

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Пять военнослужащих срочной службы погибли на территории Центрального военного округа (ЦВО) в 2019 году, сообщил журналистам военный прокурор ЦВО генерал-лейтенант юстиции Александр Антюфеев.

"В этом году мы потеряли пять военнослужащих по призыву, они погибли. Трое в результате преступлений, один из-за пневмонии в Челябинской области, еще один в результате несчастного случая. По каждому факту проведено, либо проводится предварительное следствие", - сказал Антюфеев.

Военный прокурор ЦВО пояснил, что один человек погиб в результате взрыва гранаты в Елани. "Старшего военнослужащего привлекут к уголовной ответственности за то, что он их [призывников] оставил одних, это случайность, но она произошла из-за халатности должностного лица", - пояснил Антюфеев. 4 мая пятеро военнослужащих на полигоне в Свердловской области пострадали из-за подрыва боеприпаса, один из них от полученных ранений умер.

Генерал-лейтенант уточнил, что в связи со смертью призывника от пневмонии ответственность может понести медицинский работник. "Будет отдельный суд в отношении медика, который не оказал своевременную помощь", - добавил он.

По словам военного прокурора округа, расследование уголовного дела о несчастном случае, когда на солдата срочной службы в Кировской области упал кран, продолжается.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Медицина
Похожие новости
20.09.2019
Учения "Центр-2019": БПЛА "Груша", комплексы "Ирония" ВДВ и китайские истребители
20.08.2019
Пятые юбилейные Армейские международные игры стали самыми масштабными за годы их проведения
07.11.2017
"Не волнуйтесь, Запад нас внимательно слушает"
14.09.2016
В Киргизию переброшены горные стрелки ЦВО для участия в учениях
02.12.2013
Заместитель Министра обороны России Анатолий Антонов встретился с представителями ведущих СМИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.12 03:22
  • 1
Генштаб ВС РФ сообщил о замене группировки спутников "Око-1" на систему "Купол"
  • 18.12 23:58
  • 26
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 18.12 23:26
  • 3
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 18.12 22:31
  • 4
Раскаяние покупателя: не жалеет ли Белоруссия, что не купила F-16 вместо российских Су-30? (The National Interest, США)
  • 18.12 20:31
  • 6
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 18.12 19:50
  • 1964
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.12 18:43
  • 2
Достойны награды: пилоты посадили Ту-22М3 на грунт
  • 18.12 18:28
  • 10
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 18.12 18:22
  • 11
Развели политруками: настроение бойцов отследят внештатные инструкторы
  • 18.12 13:14
  • 3
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 18.12 12:57
  • 8
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К
  • 18.12 10:04
  • 2
Россия испытает свой самый опасный корабль
  • 18.12 08:25
  • 31
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 18.12 01:06
  • 1
В России до конца 2020 года создадут многоцелевые мины нового поколения
  • 18.12 00:59
  • 10
США испытали аналог запрещенного "Искандера"