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ЦАМТО

В ВВО поступит тяжелый механизированный мост ТММ-3М2

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Мост ТММ-3М2
Демонстрация тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 разработки АО «Галичский автокрановый завод» на сборе руководящего состава Инженерных войск РФ. Муром, 13.07.2016.
Источник изображения: АО «Галичский автокрановый завод»

ЦАМТО, 18 декабря. В войска Восточного военного округа по плану обеспечения инженерной техникой поступит тяжелый механизированный мост ТММ-3М2.

В ТММ-3М2 значительно усовершенствованы возможности по времени установки и мобильности передвижения по дорогам в отличие от ТММ-3М на базе автомобиля КрАЗ.

Комплект состоит из четырех машин на базе трехосного шасси КамАЗ-53501.

Основным отличием ТММ-3М2 от ТММ-3М является замена механической лебедки для сборки и разборки моста на гидравлическую, позволяющую изменять скорость раскрытия (складывания) и опускания (подъема) мостового блока в большем диапазоне, чем механическая, что позволяет сократить время установки моста.

Установлены камеры заднего вида для наблюдения места укладки пролетов моста.

Тяжелый мост предназначен для оборудования мостовых переходов шириной до 40 м через различные преграды на путях движения войск как на колесной, так и на гусеничной технике, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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