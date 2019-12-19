В ВВО поступит тяжелый механизированный мост ТММ-3М2

ЦАМТО, 18 декабря. В войска Восточного военного округа по плану обеспечения инженерной техникой поступит тяжелый механизированный мост ТММ-3М2.

В ТММ-3М2 значительно усовершенствованы возможности по времени установки и мобильности передвижения по дорогам в отличие от ТММ-3М на базе автомобиля КрАЗ.

Комплект состоит из четырех машин на базе трехосного шасси КамАЗ-53501.

Основным отличием ТММ-3М2 от ТММ-3М является замена механической лебедки для сборки и разборки моста на гидравлическую, позволяющую изменять скорость раскрытия (складывания) и опускания (подъема) мостового блока в большем диапазоне, чем механическая, что позволяет сократить время установки моста.

Установлены камеры заднего вида для наблюдения места укладки пролетов моста.

Тяжелый мост предназначен для оборудования мостовых переходов шириной до 40 м через различные преграды на путях движения войск как на колесной, так и на гусеничной технике, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.