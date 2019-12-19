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ТАСС

Советский космонавт рассказал, что нужно для достижения успехов в российской космонавтике

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Экипаж корабля "Союз-21" на тренировке: Борис Волынов и Виталий Жолобов.
Экипаж корабля "Союз-21" на тренировке: Борис Волынов и Виталий Жолобов.
Источник изображения: spacefacts.de

Космонавт Борис Волынов заявил, что космической отрасли необходимо появление второго Сергея Королева

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Новый Сергей Королев нужен России для достижения успехов в космонавтике. Такое мнение выразил ТАСС космонавт, дважды Герой Советского Союза Борис Волынов.

"Было бы очень хорошо, если бы вдруг появился второй Сергей Павлович Королев, тогда можно было бы говорить об успехах однозначно", - сказал Волынов.

Космонавт подчеркнул, что следит за работами в конструкторских бюро. "Я вижу, как идут работы на одном КБ, на втором КБ. Пока увы и ах", - отметил он.

В первую очередь России нужно освоить Луну, убежден Волынов. Для этого требуются соответствующие летательные аппараты, ракеты-носители. "Когда вы сделаете этот шаг и будет освоена Луна, тогда можно будет замахиваться дальше. Пока надо пройти этот этап. Это не романтика, а прозаика", - убежден космонавт.

18 декабря Борису Волынову исполняется 85 лет. Тридцать из них он провел в отряде космонавтов, совершив два космических полета. Волынов стал участником первой в мире стыковки на орбите, летал в составе экипажа военной станции "Салют-5" ("Алмаз"). С 1983 по 1990 год возглавлял отряд космонавтов.

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Страны
Россия
Проекты
Луна
Салют ОрС
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