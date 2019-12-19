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Военное обозрение

В США не против разместить ракеты средней и меньшей дальности в АТР

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенным Штатам необходимо разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) ракеты средней и меньшей дальности, так как это "укрепит безопасность США". С таким утверждением выступил командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов, генерал Чарльз Браун.

Отвечая на вопрос, видит ли он как военачальник выгоду от размещения американских ракет средней и меньшей дальности в АТР, Браун заявил, что такое размещение было бы полезно для США, так как значительно укрепило бы безопасность страны.

Это, конечно, было бы полезно. (...) Это меняет расчеты, касающиеся происходящего в регионе, заставляет наших противников серьезно об этом задуматься. Независимо от того, финансируем ли мы несколько или множество (таких ракет)

- заявил он.

При этом генерал не смог ответить на вопрос, ведут ли США переговоры с союзниками и партнерами по АТР о размещении своих ракет на их территории, заявив, что не знает о таких переговорах.

Не могу ответить. Я не был вовлечен ни в какие обсуждения, относящиеся к ДРСМД или ракетному потенциалу этого плана. Это политические решения. Но я бы, вероятно, знал, если бы мы двигались по этому пути

- пояснил он.

Ранее в Пентагоне заявили, что пока США не принимало никаких решений о производстве и развертывании ракет средней и меньшей дальности, тем более за пределами американской территории.

В свою очередь российское Минобороны заявило, что в случае развертывания американцами ракет, ранее запрещенных ДРСМД, ответит зеркально. До этого момента Россия самостоятельно развертывать ракеты не будет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Проекты
РСМД
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