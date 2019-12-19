Китай в 2020 году планирует осуществить около 20 пусков с космодрома Сичан

Ученые КНР уже реализуют проект по исследованию астероидов, а в ближайшие пять лет собираются приступить к изучению поверхности Марса

ПЕКИН, 18 декабря. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Космодром Сичан (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) в 2020 году намерен осуществить порядка 20 запусков, что в полтора раза больше по сравнению с текущим годом. Об этом сообщил заместитель главы центра запусков Ван Цзэминь.

"Центр запусков Сичан является одним из крупнейших космодромов в Китае. Если в прошлом здесь осуществлялось порядка 2-3 пусков в год, то сейчас эта цифра увеличена до 20", - сказал Ван Цзэминь, его слова приводит агентство "Синьхуа". "В 2020 году Сичан планирует осуществить порядка 20 запусков, в том числе двух спутников навигационной системы Beidou ("Бэйдоу", BDS)", - указал он.

Замглавы центра отметил, что с момента его создания в 1970 году космодром Сичан осуществил 142 запуска, в результате которых на заданную орбиту было выведено более 160 космических аппаратов. "С тех пор как в 2000 году в космос был отправлен первый спутник навигационной системы Beidou, космодром Сичан выполнил 42 миссии по запуску BDS со 100-процентным успехом", - указал Ван Цзэминь. Он также отметил, что в 2019 году космодром осуществил 13 миссий. Последний запуск двух спутников навигационной системы Beidou состоялся в понедельник на этой неделе.

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Помимо этого, китайские ученые реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в 2020-2025 годах.

С 2000 года Китай создает собственную систему глобальной системы навигации Beidou, которая к настоящему моменту распространяется почти на всю территорию страны (этап Beidou-1) и покрывает часть Азиатско-Тихоокеанского региона (Beidou-2). В 2012 году она стала доступна для коммерческого использования, а к 2020 году систему планируют полностью завершить, после чего она покроет всю поверхность Земли (Beidou-3).