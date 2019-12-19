Космонавт Борис Волынов: когда будет освоена Луна, тогда можно будет замахиваться дальше

О первом отряде, рыбках на военной станции и следующих шагах России в космосе — в материале ТАСС

Летчику-космонавту дважды Герою Советского Союза Борису Волынову в среду исполняется 85 лет. 30 из них он провел в отряде космонавтов, совершив два космических полета. Волынов стал участником первой в мире стыковки на орбите, летал в составе экипажа военной станции "Салют-5" ("Алмаз").

ТАСС побеседовал с Борисом Волыновым и его супругой Тамарой, с которой они прожили вместе больше 60 лет.

С риском для жизни

Волынов с детства мечтал стать летчиком, и уже в старших классах решил попробовать пройти медкомиссию. "Мы - дети военного времени, для нас героические профессии всегда были на первом месте. Мальчишки хотели быть летчиками и моряками", - отмечает супруга космонавта.

Свою мечту будущий космонавт осуществил, окончив в 1956 году Качинское военное авиационное училище летчиков им. Мясникова в Сталинграде. Затем Волынова направили летчиком-истребителем в Московский округ ПВО, на тот момент он не подозревал, что в конце следующего десятилетия полетит в космос.

"Меня пригласили дальше заниматься летным делом, но на больших скоростях и на больших высотах, чем самолеты, с риском для жизни. Больше ничего не говорили. Все остальное было совершенно секретным и для меня, и для жены", - пояснил космонавт.

Когда в военную часть вслед за мужем приехала Тамара Волынова, женам будущих покорителей космоса сразу сообщили, что их мужья занимаются делом государственной важности, поэтому придется согласиться с тем, "что они будут больше отсутствовать, чем присутствовать дома". Это было сказано для того, чтобы членов первого отряда космонавтов не загружали "житейскими обязанностями".

Беляши и пельмени

Первый набор космонавтов чета Волыновых называет "гагаринским" в честь Юрия Гагарина, с которым они жили в соседних квартирах в Звездном городке. "Он предложил соседствовать, мы согласились: знали хорошо друг друга и доверяли", - отметил Волынов.

Космонавт до сих пор живет по соседству с вдовой Гагарина. Свою квартиру в Звездном городке семейная чета считает одной из самых ярких страниц в истории отряда - первый Новый год в городке отмечали именно в ней. "Никакой мебели, ничем не успели обзавестись. Пришли молодые офицеры, дети военного времени. Борис поехал с Алексеем Леоновым в лес, срубили елку. Она была роскошная, игрушек у нас было много, а сесть пока не на что. Расстелили ковровые дорожки, между ними скатерти, посуда - сами понимаете, какая у молодых была", - вспоминает супруга космонавта.

Юрий Гагарин тогда сказал, отмечает космонавт, чтобы с пустыми руками на "застолье" не приходили. "Ребята, в дверь стучать только ногами, руки должны быть заняты", - сказал тогда Гагарин. Это было очень весело", - рассказал Волынов.

Чаще всего члены первого отряда вспоминали беляши и пельмени, которые приготовила супруга Волынова на тот Новый год. "Многие из нас, кто слетал, награждены, бывали на разных приемах, но когда вспоминали вместе, вспоминали именно этот Новый год, когда были беляши, когда все сидели, потом лежали на этих дорожках. Все было здорово и, главное, все были живы", - отметил он.

Никто не умел стыковаться

Вместе с Юрием Гагариным для полета в космос отобрали шесть человек и Бориса Волынова среди них из-за роста не оказалось - он был выше предусмотренного в требованиях на два сантиметра. "Получилось так, что группу набрали, а у меня рост 1 м 72 см, а нужно было 1 м 70. Шесть человек отобрали, а мы завидовали", - отмечает Борис Валентинович. Подготовку в составе первого отряда Волынов продолжил.

Когда Гагарин отправился в полет 12 апреля 1961 года, Волынов был на связи в Хабаровске. "Там большой мощный центр с приемным и передающим устройством. На самом современном уровне. Я сидел у микрофона, чтобы принять информацию и подсказать, если что-то нужно", - сказал космонавт.

После полета Гагарина и Германа Титова, а также ухода по состоянию здоровья Григория Нелюбова, рассказывает Волынов, в полетную группу на всякий случай ввели его и Владимира Комарова. С этого момента он активно готовился и несколько раз входил в дублирующие экипажи.

В первый полет Волынов отправился 15 января 1969 года вместе с Евгением Хруновым и Алексеем Елисеевым на борту корабля "Союз-5". Во время полета впервые была осуществлена стыковка в космосе - с "Союзом-4", в котором находился Владимир Шаталов. "Это была первая стыковка в мире. Никто не умел стыковаться, а мы вручную подошли со 100 м. Шаталов перешел на ручное управление, и я перешел на ручное управление, управлял машиной. Получилось. Мы были рады", - рассказывает Борис Владимирович.

"Союз-5" с Волыновым совершил посадку всего через три дня - 18 января. Хрунов и Елисеев до этого перешли на борт "Союз-4" к Шаталову. В ходе спуска с орбиты произошла нештатная ситуация - корабль вошел в атмосферу по нерасчетной баллистической траектории, затем закрутило тормозной парашют, а под конец не сработала система мягкой посадки. "Удар был такой силы, нигде не было ни синяка, ни шишки за исключением того, что был перелом корней зубов верхней челюсти, полностью лопнули корни ", - отметил Волынов. По словам Бориса Владимировича, его спасла закалка в ходе тренировок на Земле, где капсулу с находящимся в ложементе космонавтом сбрасывали краном на бетонную подушку.

Живых осталось двое

Во время второго полета Борис Волынов провел 49 суток на орбитальной станции "Салют-5" (военная программа "Алмаз"), созданной НПО машиностроения в интересах Минобороны. По его словам, пушки на ней, как на первом "Салюте", не было, но исследовательские работы для военного ведомства проводились. Еще часть наблюдений была выполнена в интересах науки: космонавты плавили металл и наблюдали за поведением рыбок в невесомости.

"Например, был эксперимент: одни рыбки родились на Земле, а оплодотворенные икринки были с нами в космосе, и рыбки родились уже в невесомости. Ученым было интересно сравнить, как работает вестибулярный аппарат у рожденных на Земле и рожденных в невесомости", - рассказал Волынов.

Больше всего космонавта в наблюдениях удивила ориентация рыб: вода в аквариуме распределялась по его стенкам, шар с воздухом находился в центре резервуара, и рыбы ориентировались головой в его сторону, как будто это поверхность водоема, и иногда плавали хвостом в сторону Земли. Чтобы завершить эксперимент, рыбок пришлось умертвить. Этот момент члены экипажа (вместе с Волыновым на станции работал Виталий Жолобов) откладывали до последнего, после чего зафиксировали необходимые показания, расшифровкой которых занялись ученые.

"Чтобы зафиксировать состояние этих рыбок, которые вылупились из икры, они должны были их убить. Так они вдвоем все время это дело откладывали, потому что это был представитель чего-то живого, земного. И вдруг на тебе. И как вы вышли из этого положения?" - рассказала Тамара Волынова, обратившись к мужу. "Да как: двое осталось живых - Жолобов и я. Надо было задание выполнить, но это очень тяжело. Живое ведь", - пояснил Волынов.

На борту станции имелся фотоаппарат с фокусным расстоянием шесть метров, что позволило членам экипажа следить за перемещением косяков рыб на Земле и сделать ряд полезных снимков в интересах геологов. Также экипаж вел фотосъемку в интересах министерства обороны СССР

Жизнь на станции Волынов считает жесткой, в том числе из-за малого объема воды. "В сутки мы могли израсходовать только два литра воды. По медицинским нормам мы должны обязательно проглотить 1 литр 750 грамм. Остается 250 грамм - стакан воды, в котором должны умыться, помыться, привести себя в порядок", - пояснил космонавт.

Волынов рассказал, как мимо станции на встречных курсах пролетел большой метеорит, размером с сам "Салют-5". "Я его увидел, это есть в отчетах, но я даже испугаться не успел. Если он в нас попадет, то станция в дребезги. Я занимался астронавигацией, сидел у иллюминатора, смотрел на звезды, искал звезды, увлечен был - и вдруг на тебе. Потом двое суток он мне снился", - поделился космонавт.

"Чтобы через час были здесь"

Как отмечает супруга космонавта, Волынову принадлежит мировой рекорд по длительности пребывания на космической должности. "Он в любой момент готов был лететь в течение 30 лет. Я все собираюсь заняться вопросом, чтобы это попало в Книгу рекордов Гиннеса. Причем он проходил все этапы, чтобы быть в составе действующего космического отряда. Это физические нагрузки, самолет", - отмечает Тамара Волынова.

"Я не только входил в отряд, я им руководил. То есть надо организовать всю работу, подготовку, быт. Если что-то случается в полете у экипажа в ночных условиях, быстро собирается совещание оперативное, на котором должен быть и командир отряда, поэтому мне звонили в два часа ночи: "Борис Валентинович, чтобы через час были здесь". А это было в Подлипках - тогда Подлипки, сейчас Королев. Садился на машину, и через 35 минут я был в Центре управления полетами", - вспоминает космонавт.

Волынов отметил, что сейчас почти не общается с космонавтами из действующего отряда. В то же время он уверен, что человечеству нужно осваивать Луну. "Я считаю, что нужно освоить Луну, поэтому нужны соответствующие летательные аппараты, ракеты-носители. Когда вы сделаете этот шаг и будет освоена Луна, тогда можно будет замахиваться дальше. Пока надо пройти этот этап. Это не романтика, а прозаика", - сказал Волынов.

По его словам, "было бы очень хорошо, если бы вдруг появился второй Сергей Павлович Королев, тогда можно было бы говорить об успехах однозначно". "Но пока не появляется. Я вижу, как идут работы на одном КБ, на втором КБ. Пока увы и ах…" - подытожил он.

Екатерина Москвич