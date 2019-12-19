Войти
Деловая газета "Взгляд"

Все несчастья крейсера "Адмирал Кузнецов"

136
0
0
Пожар на тяжелом авианесущем крейсере Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" проекта 11435, находящемся в ремонте у стенки филиала "35 судоремонтный завод" АО "Центр Судоремонта "Звездочка" в Мурманске, 12.12.2019
Пожар на тяжелом авианесущем крейсере Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" проекта 11435, находящемся в ремонте у стенки филиала "35 судоремонтный завод" АО "Центр Судоремонта "Звездочка" в Мурманске, 12.12.2019.
Источник изображения: Лев Федосеев / ТАСС

Пожар произошел на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", флагмане ВМФ России. Во время ремонта искра при сварке привела к возгоранию. Но этот пожар – далеко не первое серьезное происшествие на борту корабля.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Проекты
1143 Кречет
Похожие новости
03.07.2019
В России отказались от "энергоносца"
25.06.2018
Будет ли Россия покупать авианосцы у Китая? Низкая цена укрепит российско-китайскую дружбу
10.02.2017
Корабль "Североморск" прибыл в Пакистан на военные учения
05.04.2016
Новые подробности освоения ремонта в России корабельных газовых турбин
14.12.2015
Это надолго
11.03.2012
Атомные крейсеры: оценки и перспективы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.12 03:22
  • 1
Генштаб ВС РФ сообщил о замене группировки спутников "Око-1" на систему "Купол"
  • 18.12 23:58
  • 26
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 18.12 23:26
  • 3
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 18.12 22:31
  • 4
Раскаяние покупателя: не жалеет ли Белоруссия, что не купила F-16 вместо российских Су-30? (The National Interest, США)
  • 18.12 20:31
  • 6
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 18.12 19:50
  • 1964
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.12 18:43
  • 2
Достойны награды: пилоты посадили Ту-22М3 на грунт
  • 18.12 18:28
  • 10
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 18.12 18:22
  • 11
Развели политруками: настроение бойцов отследят внештатные инструкторы
  • 18.12 13:14
  • 3
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 18.12 12:57
  • 8
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К
  • 18.12 10:04
  • 2
Россия испытает свой самый опасный корабль
  • 18.12 08:25
  • 31
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 18.12 01:06
  • 1
В России до конца 2020 года создадут многоцелевые мины нового поколения
  • 18.12 00:59
  • 10
США испытали аналог запрещенного "Искандера"