Пожар произошел на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", флагмане ВМФ России. Во время ремонта искра при сварке привела к возгоранию. Но этот пожар – далеко не первое серьезное происшествие на борту корабля.
Все несчастья крейсера "Адмирал Кузнецов"
Пожар на тяжелом авианесущем крейсере Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" проекта 11435, находящемся в ремонте у стенки филиала "35 судоремонтный завод" АО "Центр Судоремонта "Звездочка" в Мурманске, 12.12.2019.
Источник изображения: Лев Федосеев / ТАСС
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