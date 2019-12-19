Все несчастья крейсера "Адмирал Кузнецов"

Пожар на тяжелом авианесущем крейсере Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" проекта 11435, находящемся в ремонте у стенки филиала "35 судоремонтный завод" АО "Центр Судоремонта "Звездочка" в Мурманске, 12.12.2019.

Пожар произошел на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", флагмане ВМФ России. Во время ремонта искра при сварке привела к возгоранию. Но этот пожар – далеко не первое серьезное происшествие на борту корабля.