Между членами ОДКБ продолжаются пограничные инциденты

На киргизско-таджикской границе возник новый конфликт.

Огнестрельное ранение получил киргизский военнослужащий, сообщила пограничная служба Киргизии.

Жители приграничных районов вновь начали перепалку и обкидывание друг друга камнями. В итоге граждане Киргизии разбили лобовые стекла на двух машинах таджикистанцев. В ответ раздался выстрел.

Ранение получил военнослужащий внутренних войск МВД Киргизии. Переговоры приостановлены. Официальные лица с обеих сторон ведут беседы с гражданами.

Eadaily сообщает, что на место конфликта вылетел первый заместитель председателя Государственной погранслужбы Киргизии Абдикарим Алимбаев.