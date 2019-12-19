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Между членами ОДКБ продолжаются пограничные инциденты

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Источник изображения: vpk-news.ru

На киргизско-таджикской границе возник новый конфликт.

Огнестрельное ранение получил киргизский военнослужащий, сообщила пограничная служба Киргизии.

Жители приграничных районов вновь начали перепалку и обкидывание друг друга камнями. В итоге граждане Киргизии разбили лобовые стекла на двух машинах таджикистанцев. В ответ раздался выстрел.

Ранение получил военнослужащий внутренних войск МВД Киргизии. Переговоры приостановлены. Официальные лица с обеих сторон ведут беседы с гражданами. 

Eadaily сообщает, что на место конфликта вылетел первый заместитель председателя Государственной погранслужбы Киргизии Абдикарим Алимбаев.

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Страны
Киргизия
Таджикистан
Компании
ОДКБ
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