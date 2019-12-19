Между членами ОДКБ продолжаются пограничные инциденты

На киргизско-таджикской границе возник новый конфликт.
Огнестрельное ранение получил киргизский военнослужащий, сообщила пограничная служба Киргизии.
Жители приграничных районов вновь начали перепалку и обкидывание друг друга камнями. В итоге граждане Киргизии разбили лобовые стекла на двух машинах таджикистанцев. В ответ раздался выстрел.
Ранение получил военнослужащий внутренних войск МВД Киргизии. Переговоры приостановлены. Официальные лица с обеих сторон ведут беседы с гражданами.
Eadaily сообщает, что на место конфликта вылетел первый заместитель председателя Государственной погранслужбы Киргизии Абдикарим Алимбаев.