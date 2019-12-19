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Интерфакс-АВН

Главы Совбезов России и Ирана выступили за сохранение СВПД по иранской ядерной программе

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Атомная электростанция в Бушере, Иран
Атомная электростанция в Бушере, Иран.
Источник изображения: © REUTERS/Raheb Homavandi

Тегеран. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Российско-иранское сотрудничество в вопросах безопасности и международную повестку обсудили на встрече в Тегеране секретарь российского Совбеза Николай Патрушев и секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани.

"Отдельное внимание стороны уделили важности сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий вокруг иранской ядерной программы", - заявил по итогам встречи журналистам пресс-секретарь аппарата Совета безопасности РФ Евгений Аношин.

"Николай Патрушев и Али Шамхани обсудили различные темы российско-иранского взаимодействия в сфере безопасности, а также ряд вопросов международной повестки дня", - сообщил также официальный представитель российского Совбеза.

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Страны
Иран
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
Ядерный щит
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