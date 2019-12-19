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Российская газета

Российский лазерный комплекс "Пересвет" заступил на боевое дежурство

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Российский лазерный комплекс "Пересвет" заступил на боевое дежурство. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованными в России.

Генерал армии добавил, что "Пересвет" находится на боевом дежурстве с начала декабря нынешнего года "в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов с задачей прикрытия их маневренных действий".

Впервые о лазерном комплексе "Пересвет" стало известно из послания президента РФ в 2018 году. Кстати, уже в нынешнем году в Сочи президент отметил, что лазерные комплексы будут определять потенциал армии и флота на весь XXI век. Пр разработке лазерного оружия используется отечественная оптика и высокочувствительная оптоэлектроника.

Технические характеристики "Пересвета" не разглашаются. Известно, что он мобилен и может размещаться на транспортных платформах. Имя новому оружию выбирали путем открытого голосования на сайте Министерства обороны России.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Продукция
Пересвет
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
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