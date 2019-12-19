Масштабный конфликт: в Генштабе рассказали о подготовке НАТО к войне

Генштаб предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

НАТО готовится к крупномасштабному военному конфликту, заявили в Генштабе ВС России. Там обратили внимание, что в последнее время альянс все активнее начал продвигать тезис о "российской военной угрозе". Вместе с тем Москва пришла к выводу, что на сегодняшний день риски возникновения войны отсутствуют.

Североатлантический альянс целенаправленно готовится к крупномасштабному военному конфликту - об этом свидетельствуют сценарии интенсивных военных учений блока, заявил на брифинге перед военными атташе иностранных государств начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Его слова приводит газета "Красная звезда".

Он обратил внимание, что на фоне наращивания активности Североатлантического альянса западные союзники продвигают тезис о "российской военной угрозе".

По его словам, в доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника, а на прошедшем ранее саммите НАТО объявили об увеличении оперативности переброски сил усиления на "восточный фланг" военно-политического блока.

"Любой шаг России в области обеспечения своей военной безопасности, любое плановое и транспарентно проводимое мероприятие по строительству армии и флота, каждое учение пропагандистами Запада и фейковыми СМИ однозначно преподносится как "угроза миру", - подчеркнул Герасимов.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам саммита альянса в Лондоне в начале декабря заявил, что военный блок не считает Москву своим врагом или противником. В интервью журналистам телеканала CNN он пояснил, что организация вообще "не делит мир на противников и друзей". По его словам, военный блок всегда пытается улучшить отношения.

К тому же он отметил, что современная Россия и СССР во времена "холодной войны" - это не одно и то же, а НАТО изначально создавалась как раз для противостояния Советскому Союзу.

Начальник Генштаба отметил, что с 2016 года страны-участницы альянса нарастили расходы на оборону в общей сложности на $130 млрд, а к 2024 году планируют увеличить этот показатель на $400 млрд.

Помимо этого, его насторожило принятое на саммите НАТО решение о признании космического пространства отдельной сферой ведения боевых действий наравне с сушей, воздушным, морским и киберпространством.

К тому же, сегодня США продолжают развертывать в Европе компоненты своих систем противоракетной обороны (ПРО), напомнил Герасимов. "В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте", - констатировал российский военный.

Важнейшим направлением диалога Москвы с США и НАТО он назвал снижение рисков опасных военных инцидентов.

Кроме того, Герасимов выступил за возобновление контактов России и альянса для решения накопившихся проблемных вопросов. Генерал выразил мнение, что действия альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО.

"По-прежнему считаем актуальной инициативу об обязательном использовании траспондеров самолетами ОВВС (Объединенных военно-воздушных сил. - "Газета.Ru") блока и ВКС России при выполнении полетов над Балтийским морем. Требуется совершенствовать механизмы предотвращения опасной военной деятельности, включая уточнение порядка обмена сигналами и определение минимально допустимых дистанций между военными кораблями и самолетами", - подчеркнул он.

При этом, по его словам, на сегодняшний день отсутствуют предпосылки для начала крупномасштабной войны в период до 2050 года, хотя обстановка в мире остается нестабильной. Глава Генштаба объяснил это стремлением некоторых стран навязать свои принципы другим суверенным государствам, "в том числе с использованием силовых методов".

"Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию", - заявил Герасимов.

Именно поэтому, как он считает, не стоит полностью исключать возможность возникновения кризисных ситуаций, способных перерасти в конфликт большого масштаба.

Начальник Генштаба заверил, что Россия будет поддерживать оборонный потенциал на достаточном уровне для отражения любой агрессии против страны как сейчас, так и в будущем.

Кристина Сизова