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ЦАМТО

В ВВО в текущем году поступило около 1 тыс. единиц ВиВТ

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АРС-14КМ
Авторазливочная станция АРС-14КМ.
Источник изображения: www.arms-expo.ru

ЦАМТО, 18 декабря. С начала текущего года в Восточный военный округ поступило около 1 тыс. единиц вооружения и военной техники.

В частности, на вооружение Тихоокеанского флота поступила подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", а также транспортно-десантный катер. Инженерное соединение ВВО получило 32-тонные автокраны, воинская часть ПВО приняла на вооружение новый зенитный ракетный комплекс С-300В4, в подразделениях РХБ защиты ТОФ появились новые авторазливочные станции АРС-14КМ.

Соединения МТО ВВО получили топливозаправщики АТЗ-12-10-63501 для массовой заправки топливом, полевые бани ППБ-32. В ДВОКУ поступили модернизированные БМП-2.

Кроме того, в соединения управления округа поступили новые командно-штабные машины, станции спутниковой связи, аппаратные различного назначения.

По плану поставок вооружения, в ВВО поступят новые радиолокационные станции, ракетно-артиллерийское вооружение, БЛА "Орлан-10", автокраны, понтонные автомобили, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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