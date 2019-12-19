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Военное обозрение

Первая опытная партия САУ "Коалиция-СВ" готова к поставке в войска

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Источник изображения: topwar.ru

Первая опытная партия новейших самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ" изготовлена и готова к отгрузке в войска. Об этом рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор завода "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод") Дмитрий Семизоров.

По словам Семизорова, первая опытная партия новейшей САУ "Коалиция-СВ" готова к отправке в войска. Гендиректор завода назвал "Коалицю-СВ" машиной будущего и заявил, что "она обгоняет время", поэтому потребность в артиллерийских системах, уже принятых на вооружение, будет еще долго.

Мне кажется, что основу парка самоходных артиллерийских установок в этом калибре составят именно модели 2С19М1 ("Мста-С") и модернизированные 2С19М2, в которых заложен просто гигантский модернизационный потенциал

- заявил он.

Напомним, что 152-мм гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" была впервые официально представлена в Москве на параде Победы 9 мая 2015 года.

Ранее в Минобороны заявляли, что государственные испытания САУ "Коалиция -СВ" должны закончиться в 2020 году.

"Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны.

Основа огневой мощи - пушка 2А88 калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем.

Ожидается, что "Коалицией-СВ" будут оснащены отдельные артиллерийские бригады.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Мста-С
Компании
Уралвагонзавод
Уралтрансмаш
Проекты
2020-й год
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