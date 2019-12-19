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Российская газета

Новые "реактивные" танки Т-80БВМ опробовали на Северном флоте

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Военнослужащие мотострелковой бригады Северного флота провели первые занятия по вождению на новых танках Т-80БВМ. Эти машины поступили на вооружение в конце нынешнего года.

Как сообщает начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, экипажи танков Т-80 БВМ отработали движение по сложному рельефу местности одиночно и в составе подразделения. Военнослужащие преодолели труднопроходимые заснеженные участки. А чтобы они были еще сложнее, маршрут оборудовали искусственными и естественными препятствиями - противотанковым рвом, колейным мостом, минно-взрывным ограждением, подъемами и спусками с разными углами наклона.

"РГ" уже рассказывала о том, что в конце ноября батальон отдельной мотострелковой бригады перевооружили на танки Т-80БВМ. Поступила последняя партия, всего 26 машин. Танки предназначены для эксплуатации в условиях Крайнего Севера и Арктики. Члены экипажей на занятиях приобретают умения эксплуатации боевых машин, когда действовать приходится в условиях полярной ночи, глубокого снега и низких температур.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
Т-80
Проекты
Арктика
СФ
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