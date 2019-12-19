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ТАСС

Российский дивизион С-300ПС заступил на опытно-боевое дежурство в Таджикистане

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Военнослужащий возле зенитно-ракетн системы С-300ПС
Военнослужащий возле зенитно-ракетн системы С-300ПС.
Источник изображения: © РИА Новости, Павел Лисицын

Как сообщили в ЦВО, среди задач дивизиона - прикрытие объектов 201-й российской военной базы от средств воздушно-космического нападения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Зенитный ракетный дивизион С-300ПС Центрального военного округа впервые заступил на опытно-боевое дежурство на полигоне 201-й военной базы РФ, дислоцированной в Таджикистане. Об этом в среду журналистам сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"Еще одним знаковым событием в вопросах укрепления международного военного сотрудничества стала постановка в Республике Таджикистан в декабре этого года на опытно-боевое дежурство зенитного ракетного дивизиона С-300ПС. В основу его задач входит прикрытие объектов 201-й российской военной базы от средств воздушно-космического нападения, а также обеспечение противовоздушной обороны Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности", - сообщил Лапин.

26 октября впервые дивизионный комплект зенитных ракетных систем С-300ПС поступил на вооружение 201-й российской военной базы. В состав дивизиона вошли около 30 единиц техники, среди которых командный пункт, пусковые установки, радиолокатор, системы наведения, а также машины обеспечения.

ЗРС С-300ПС предназначена для обороны важных войсковых объектов, группировок войск и административно-промышленных центров от ударов всех типов самолетов и вертолетов, крылатых ракет, других аэродинамических средств воздушного нападения, аэробаллистических и баллистических ракет оперативно-тактического назначения.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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