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Военное обозрение

Северный флот не станет пятым военным округом

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Источник изображения: topwar.ru

Северный флот РФ не станет пятым военным округом в системе Минобороны, а останется межвидовым объединением. Об этом рассказал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Выступая на брифинге для иностранных военных атташе, Герасимов опроверг появившиеся в августе этого года слухи, что Северный флот получит статус военной структуры, равной военному округу, и будет приравнен к уже имеющимся округам: Западному, Южному, Центральному и Восточному.

Никакой реорганизации Северного флота в военный округ не планируется. Северный флот уже является межвидовым оперативно-стратегическим объединением. Дальнейшее его развитие предусматривается в существующей организационно-штатной структуре

- заявил Герасимов.

Также начальник Генштаба, отвечая на вопрос военного атташе из Великобритании, опроверг информацию, что российская армия отказывается от дивизионной структуры и переходит на бригадную. По его словам, вооруженные силы России используют и дивизионную и бригадную структуры.

Опыт современных вооруженных конфликтов показывает, что однозначного подхода к выбору дивизионной или бригадной структуры нет. Все зависит от особенностей и условий их применения

- сообщил он.

Генерал добавил, что армия США, в рамках модернизации переходившая на бригадную структуру, заявила о необходимости оставить штабы дивизий. К такому выводу военые пришли изучив опыт военных действий в Афганистане.

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Афганистан
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Герасимов Валерий
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