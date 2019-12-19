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Военное обозрение

Эрдоган направил в Ливию спецназ и военную технику

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Источник изображения: topwar.ru

Турция направила в Ливию подразделения специального назначения, а также военную технику для поддержки правительства национального согласия и своего союзника Фаиза Сараджа, засевшего в Триполи. Об этом сообщают арабские СМИ.

По информации телеканала Аль-Арабия, в столицу Ливии прибыли также турецкие военные советники "для оценки" военной ситуации. Сообщается, что одновременно с прибытием турецких военнослужащих турецкий парламент утвердил подписанное в конце ноября соглашение о военном сотрудничестве между Турцией и ПНС, подразумевающее оказание военной помощи. Кроме того, в ряде городов на западе Ливии, находящихся под контролем ПНС, объявлена всеобщая мобилизация.

Как пишут некоторые арабские СМИ, несмотря на заявления главы ПНС Сараджа об остановке наступления Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, ситуация складывается не в пользу ПНС. Происламистские группировки, воюющие под флагом ПНС, выходят из под контроля Сараджа. Сообщается об неудавшемся покушении на него боевиков одной из радикально настроенной группировки.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Правительство национального согласия Ливии может рассчитывать на военную поддержку Турции.

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Страны
Ливия
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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