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ТАСС

Казахстан направит на финансирование проекта "Байтерек" $233 млн

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Комплекс «Байтерек»
Модель космического ракетного комплекса «Байтерек».
Источник изображения: PM.kz

Российская сторона будет отвечать за производство ракеты-носителя "Союз-5"

НУР-СУЛТАН, 18 декабря. /ТАСС/. Казахстан планирует направить на финансирование создания на космодроме Байконур космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек" $233 млн. Об этом сообщил журналистам в среду министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев.

"В этом проекте таким образом построена работа - за наземную часть отвечает казахстанская сторона, и мы ориентировочно $233 млн будем тратить на модернизацию КРК "Зенит-М", то есть стартовой площадки. А российская сторона отвечает непосредственно за производство ракеты-носителя "Союз-5". На эти работы предполагается выделение $916 млн. Понятно, что эти средства выделяются Российской Федерацией", - пояснил Жумагалиев, отвечая на вопрос о финансировании работ по проекту "Байтерек".

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Проекты
Байконур
Союз-5 РН
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