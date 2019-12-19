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Известия.ru

Экипажи Су-34 и Су-24 выполнили дозаправку в воздухе на учениях

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Экипажи Су-34 и Су-24 выполнили дозаправку в воздухе на учениях в Челябинской области.

В небо подняли 12 самолетов оперативно-тактической авиации. Истребители по очереди сближались с воздушным заправщиком Ил-78. В это время самолеты двигались со скоростью 540 км в час.

Дозаправка топливом в воздухе нужна для увеличения радиуса действия самолётов.

Экипажи Су-34 и Су-24 выполнили дозаправку в воздухе на учениях в Челябинской области.

В небо подняли 12 самолетов оперативно-тактической авиации. Истребители по очереди сближались с воздушным заправщиком Ил-78. В это время самолеты двигались со скоростью 540 км в час.

Дозаправка топливом в воздухе нужна для увеличения радиуса действия самолётов.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-78
Су-24
Су-34
Проекты
Военные учения
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