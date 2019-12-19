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Военное обозрение

Зарубежные партнёры пропустили второй этап тестового применения Су-57 в Сирии

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Источник изображения: topwar.ru

В ведомственном издании министерства обороны "Красная звезда" опубликован текст выступления начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова перед иностранными военными атташе. Генерал помимо всего прочего сообщил о продолжающихся испытаниях истребителей пятого поколения Су-57.

По словам начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ, проведено повторного тестовое использование боевых самолётов Су-57 в Сирии.

Герасимов:

В ходе повторной апробации их в Сирии все запланированные задачи успешно выполнены.

Напомним, что о первом этапе "сирийских" тестов истребителей Су-57 стало известно в начале прошлого года. Первоначально сообщалось об апробации двух самолётов пятого поколения российского производства, затем в законодательном органе РФ отметили, что для тестирования в боевых условиях были задействованы четыре Су-57.

Примечательно, что второй этап тестов российских боевых самолётов нового поколения в Сирии зарубежные партнёры фактически пропустили. Обычно в таких случаях в ряде зарубежных СМИ появляются спутниковые снимки с авиабазы "Хмеймим", где можно среди прочих средств авиации увидеть и Су-57. На этот раз – тишина.

В данном случае нужно напомнить, что на "Хмеймиме" российскими военнослужащими возведены специальные укреплённые ангары, в которых могут находиться различные средства боевой авиации. По понятным причинам, это снижает вероятность "уловить" камерами иностранных спутников те или иные самолёты, которые прибывают на авиабазу в Латакию и убывают с её территории.

О маршруте прилёта Су-57 в САР Валерий Герасимов не сообщил.

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