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Военное обозрение

В Индии объявлено о планомерном импортозамещении компонентов ракет BrahMos

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Источник изображения: topwar.ru

В Индии заявили о планомерном "импортозамещении" (в другой трактовке – "национализации") компонентов сверхзвуковых ракет BrahMos. Речь идёт о противокорабельной ракете российско-индийской разработки. Индия на днях провела очередные испытания обновлённой версии ракет BrahMos-A воздушного и наземного базирования.

Сообщается, что вариант ракеты авиационного базирования испытывался с помощью истребителя Су-30МКИ, а наземного – с помощью пусковой установки на полигоне Чандипур в штате Одиша.

Из сообщения пресс-службы индийского Минобороны:

Большинство компонентов ракеты являются произведёнными в Индии, включая планер ракеты, систему управления расходом топлива и датчики, разработанные DRDO (Организация оборонных исследований и разработок – прим. "ВО"). DRDO идёт по пути импортозамещения (национализации) различных компонентов и подсистем BrahMos, включая систему наведения на цель. Новые компоненты были впервые испытаны в 2018 году.

В свою очередь в DRDO сообщили, что испытания двух версий противокорабельных ракет прошли успешно: цели были поражены.

Отмечено, что применении ракеты с борта Су-30МКИ ракета поразила надводную цель с высокой точностью. При этом добавляется, что испытания авиационной версии ракеты говорит о высоком модернизационном потенциале "БраМос".

Напомним, что на этом фоне Индия пытается в одностороннем порядке обсуждать экспортные контракты по ракетам совместной разработки "БраМос". Одно из направлений, где Нью-Дели проявляет такого рода активность, - Южная Америка.

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
Brahmos-2
PJ-10 Brahmos
Су-30
Су-30МК
Компании
DRDO
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