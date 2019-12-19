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Военное обозрение

Начальник Генштаба ВС РФ заявил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

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Источник изображения: Фейсбук/U.S.Army

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов выступил перед военными атташе зарубежных государств. В ходе своего выступления генерал затронул вопрос милитаризации Североатлантического альянса и закреплённом в его доктрине статусе России как одного из главных противников.

Валерий Герасимов напомнил, что по итогам декабрьского саммита НАТО было принято решение об очередном "усилении" восточного фланга Североатлантического военного блока – с переброской сил и средств в страны Прибалтики и Польшу.

Валерий Герасимов отметил, что в течение трёх ближайших лет в НАТО расходы на военную составляющую выросли на 130 млрд долларов. В ходе всё того же декабрьского саммита члены альянса договорились к 2024 году увеличить финансирование ещё на 400 млрд долларов. Это почти 10 военных бюджетов Российской Федерации.

По словам начальника ГШ ВС РФ, всё это свидетельствует о планомерной подготовке НАТО к вооружённому конфликту с попытками предварительно добиться доминирования на суше, в море, в космическом и киберпространствах.

Герасимов подчеркнул, что НАТО наращивает свой военный потенциал у границ России, занимается милитаризацией Балтийского и Чёрного морей на фоне постоянного продвижения тезиса о "русской угрозе".

По словам Валерия Герасимова, в то же время любой шаг России по обеспечению собственной безопасности в альянсе воспринимается как "угроза миру", и тезис о якобы угрозе активно подхватывается и распространяется западными пропагандистами.

При этом Герасимов отметил необходимость контактов с НАТО с целью избежать эскалации напряжённости, снижения вероятности риска вооружённых инцидентов. Нужно отметить, что сейчас контакты по линии Москва-Брюссель (штаб-квартира НАТО) во многом свёрнуты в первую очередь из-за позиции функционеров западного военного блока.

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