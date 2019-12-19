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Известия.ru

Глава Генштаба рассказал о характере войн будущего

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ/mil.ru

Начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что "войны будущего" будут вестись во всех сферах. На встрече с иностранными военными атташе он подчеркнул, что России следует поддерживать оборонный потенциал на уровне, который позволяет отразить агрессию любого масштаба.

Герасимов также отметил, что сейчас предпосылки для крупного конфликта отсутствуют. Однако остаются риски появления кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля. Начальник Генштаба добавил, что обстановка в мире остается нестабильной. По его словам, подобная ситуация связана со стремлением ряда государств навязать принципы другим странам.

При этом, по мнению генерала армии, сценарии интенсивных военных учений Североатлантического Альянса (НАТО) указывает на подготовку к крупномасштабному военному конфликту. Герасимов указал, что члены НАТО с 2016 года нарастили расходы на оборону на $130 млрд, при этом к 2024 году этот показатель может увеличиться на $400 млрд.

30 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал Россию главной угрозой для альянса. Он отметил, что Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Москве парировали, что альянсу необходимо иметь образ врага, чтобы оправдывать свое существование и наращивать военный контингент в Восточной Европе вблизи границ РФ.

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Страны
Россия
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
NATO
Военные учения
РСМД
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