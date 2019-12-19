Войти
Известия.ru

На Украине заявили о неспособности поставить Перу один Ан-178

157
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/PA Images/Andrew Matthews

Концерн "Укроборонпром" оказался неспособен выполнить контракт на поставку Перу одного самолета Ан-178. Об этом на своем сайте рассказал депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.

Ранее предприятие заключило контракт с МВД Перу стоимостью около $65 млн на поставку самолета впервые с 2015 года. По словам депутата, "пикантность" заключается в том, что у компании "Антонов" нет данного самолета.

Депутат добавил, что это не первый подобный случай. До этого Киев подписывал контракты на поставку несуществующих самолетов с Казахстаном, Египтом и Туркменией. При этом ни один из них не был выполнен.

Дубинский указал, что в Ан-178 "необходимо заменить значительную часть российских комплектующих, которых попросту нет".

Президента Украины Владимира Зеленского ранее шокировал тот факт, что харьковский "Завод им. В.А. Малышева" с 2009 года выпустил только один танк для вооруженных сил страны.

5 ноября генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус заявил, что задолженность предприятий концерна сотрудникам и поставщикам составляет почти $430 млн.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Казахстан
Перу
Россия
Туркменистан
Украина
Продукция
Ан-178
Компании
Антонов ГП
Завод им. Малышева
Укроборонпром
Похожие новости
23.04.2018
Авиастроению в Украине - быть или не быть?
19.03.2018
Интервью бывшего исполняющего обязанности руководителя ГП "Антонов" Сергея Меренкова
11.08.2017
Как в Украине возродить авиастроение
15.04.2016
Набрать высоту: сможет ли "Антонов" выжить без российских партнеров
02.07.2012
Украинский ВПК: Преодолевая преграды
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.12 03:22
  • 1
Генштаб ВС РФ сообщил о замене группировки спутников "Око-1" на систему "Купол"
  • 18.12 23:58
  • 26
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 18.12 23:26
  • 3
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 18.12 22:31
  • 4
Раскаяние покупателя: не жалеет ли Белоруссия, что не купила F-16 вместо российских Су-30? (The National Interest, США)
  • 18.12 20:31
  • 6
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 18.12 19:50
  • 1964
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.12 18:43
  • 2
Достойны награды: пилоты посадили Ту-22М3 на грунт
  • 18.12 18:28
  • 10
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 18.12 18:22
  • 11
Развели политруками: настроение бойцов отследят внештатные инструкторы
  • 18.12 13:14
  • 3
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 18.12 12:57
  • 8
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К
  • 18.12 10:04
  • 2
Россия испытает свой самый опасный корабль
  • 18.12 08:25
  • 31
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 18.12 01:06
  • 1
В России до конца 2020 года создадут многоцелевые мины нового поколения
  • 18.12 00:59
  • 10
США испытали аналог запрещенного "Искандера"