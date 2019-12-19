На Украине заявили о неспособности поставить Перу один Ан-178

Концерн "Укроборонпром" оказался неспособен выполнить контракт на поставку Перу одного самолета Ан-178. Об этом на своем сайте рассказал депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.

Ранее предприятие заключило контракт с МВД Перу стоимостью около $65 млн на поставку самолета впервые с 2015 года. По словам депутата, "пикантность" заключается в том, что у компании "Антонов" нет данного самолета.

Депутат добавил, что это не первый подобный случай. До этого Киев подписывал контракты на поставку несуществующих самолетов с Казахстаном, Египтом и Туркменией. При этом ни один из них не был выполнен.

Дубинский указал, что в Ан-178 "необходимо заменить значительную часть российских комплектующих, которых попросту нет".

Президента Украины Владимира Зеленского ранее шокировал тот факт, что харьковский "Завод им. В.А. Малышева" с 2009 года выпустил только один танк для вооруженных сил страны.

5 ноября генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус заявил, что задолженность предприятий концерна сотрудникам и поставщикам составляет почти $430 млн.