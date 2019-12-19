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Российская газета

Танкисты ВВО в Лаосе разгромили "террористов"

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Танк Т-72М
Танк Т-72М.
Источник изображения: © cell105/Wikimedia Commons

Военнослужащие России и Лаоса на завершающем этапе учений "Ларос-2019" разгромили условных террористов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Экипажи ВВО на танках Т-72МС и подразделения ВС Лаоса при огневой поддержке БРДМ-2МС выдвинулись в заданные районы для тренировки.

Обнаружив лагерь условных террористов, танковые роты вступили в бой и захватили плацдарм в указанном районе.

Финальный этап учений посетили президент Лаосской народно-демократической республики Буннянг Ворачит, министр обороны страны Тянсамон Тяннялат и другие. После на плацу военной школы "Бан-Пэн" прошло торжественное закрытие учений "Ларос-2019" и награждение военнослужащих.

Напомним, учение стартовало 10 декабря. В тренировках принимали участие более 500 военнослужащих двух стран. Россию представляли танкисты мотострелкового соединения ВВО из Забайкалья, взвод обеспечения и медицинское отделение. От Лаоса - танковые и разведывательные подразделения и другие. Военные обменялись опытом и отработали тактику совместных действий в джунглях.


Юлия Гарднер

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