Танкисты ВВО в Лаосе разгромили "террористов"

Военнослужащие России и Лаоса на завершающем этапе учений "Ларос-2019" разгромили условных террористов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Экипажи ВВО на танках Т-72МС и подразделения ВС Лаоса при огневой поддержке БРДМ-2МС выдвинулись в заданные районы для тренировки.

Обнаружив лагерь условных террористов, танковые роты вступили в бой и захватили плацдарм в указанном районе.

Финальный этап учений посетили президент Лаосской народно-демократической республики Буннянг Ворачит, министр обороны страны Тянсамон Тяннялат и другие. После на плацу военной школы "Бан-Пэн" прошло торжественное закрытие учений "Ларос-2019" и награждение военнослужащих.

Напомним, учение стартовало 10 декабря. В тренировках принимали участие более 500 военнослужащих двух стран. Россию представляли танкисты мотострелкового соединения ВВО из Забайкалья, взвод обеспечения и медицинское отделение. От Лаоса - танковые и разведывательные подразделения и другие. Военные обменялись опытом и отработали тактику совместных действий в джунглях.

Юлия Гарднер