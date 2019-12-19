Войти
bmpd.livejournal.com

Повторное развертывание опытных образцов истребителя Су-57 в Сирии

147
0
0

Как сообщило 18 декабря 2019 года информационное агентство ТАСС, Министерство обороны Российской Федерации повторно испытало многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 в Сирии, все запланированные задачи успешно выполнены. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов, выступая 17 декабря перед иностранными военными атташе в Москве.

Пятый летный опытный образцец российского истребителя пятого поколения Су-57 (Т-50) по программе ПАК ФА - самолет Т-50-5Р (бортовой номер "055"). Жуковский, август 2019 года (с) Михаил Поляков / russianplanes.net ( ссылка )

"Продолжаются испытания самолетов пятого поколения Су-57. Проведена их повторная апробация в Сирии, в ходе которой все запланированные задачи успешно выполнены", - сказал Герасимов, слова которого приводит газета "Красная звезда".

Со стороны bmpd напомним, что первое развертывание в составе российской авиационной группировки на авабазе Хмеймим в Сирии опытных образцов российского истребителя пятого поколения по программе ПАК ФА (Су-57) было произведено с 21 по 23 февраля 2018 года. В нем участвовали самолеты Т-50-9 и Т-50-11.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
31.01.2018
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
30.11.2017
Виктор Бондарев: успехи ВКС РФ в Сирии показали всему миру мощь нашей армии
22.12.2016
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.12 03:22
  • 1
Генштаб ВС РФ сообщил о замене группировки спутников "Око-1" на систему "Купол"
  • 18.12 23:58
  • 26
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 18.12 23:26
  • 3
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 18.12 22:31
  • 4
Раскаяние покупателя: не жалеет ли Белоруссия, что не купила F-16 вместо российских Су-30? (The National Interest, США)
  • 18.12 20:31
  • 6
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 18.12 19:50
  • 1964
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.12 18:43
  • 2
Достойны награды: пилоты посадили Ту-22М3 на грунт
  • 18.12 18:28
  • 10
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 18.12 18:22
  • 11
Развели политруками: настроение бойцов отследят внештатные инструкторы
  • 18.12 13:14
  • 3
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 18.12 12:57
  • 8
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К
  • 18.12 10:04
  • 2
Россия испытает свой самый опасный корабль
  • 18.12 08:25
  • 31
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 18.12 01:06
  • 1
В России до конца 2020 года создадут многоцелевые мины нового поколения
  • 18.12 00:59
  • 10
США испытали аналог запрещенного "Искандера"