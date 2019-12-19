Повторное развертывание опытных образцов истребителя Су-57 в Сирии

Как сообщило 18 декабря 2019 года информационное агентство ТАСС, Министерство обороны Российской Федерации повторно испытало многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 в Сирии, все запланированные задачи успешно выполнены. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов, выступая 17 декабря перед иностранными военными атташе в Москве.

Пятый летный опытный образцец российского истребителя пятого поколения Су-57 (Т-50) по программе ПАК ФА - самолет Т-50-5Р (бортовой номер "055"). Жуковский, август 2019 года (с) Михаил Поляков / russianplanes.net ( ссылка )

"Продолжаются испытания самолетов пятого поколения Су-57. Проведена их повторная апробация в Сирии, в ходе которой все запланированные задачи успешно выполнены", - сказал Герасимов, слова которого приводит газета "Красная звезда".

Со стороны bmpd напомним, что первое развертывание в составе российской авиационной группировки на авабазе Хмеймим в Сирии опытных образцов российского истребителя пятого поколения по программе ПАК ФА (Су-57) было произведено с 21 по 23 февраля 2018 года. В нем участвовали самолеты Т-50-9 и Т-50-11.