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Вестник Мордовии

Как устаревший БТР-80 превратить в "идеального убийцу" танков "Абрамс"

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Источник изображения: Фото: KAD-GHANI

БТР-80 на момент своего принятия на вооружения в целом отвечал задачам, которые на него возлагались в середине 80-х годов. Охотно его приобретали и зарубежные государства. Например, Алжир обзавелся парком из полутора сотен таких бронетранспортеров.

В настоящее время армия этого государства освоила лицензионный выпуск германских модернизированных БТР Fuchs 2, которые превосходят "восьмидесятый" по защищенности и отличаются наличием дистанционно управляемого модуля с пулеметным вооружением.

Кроме того, в настоящее время в этой же стране испытывается еще более совершенная машина - Boxer. Не исключено, что Алжир приобретет и ее.

Источник изображения: Фото: KAD-GHANI

В то же время командование армии не собирается отказываться и от БТР-80. Его превратили в настоящий истребитель танков, способный применять ПТУР "Корнет".

На ранних вариантах, появившихся в прошлом году, предполагалось использование лишь двух ракет. Новая модификация получила уже четыре. Первые появившиеся в Сети фотографии, не давали возможности хорошо рассмотреть особенности конструкции. Сейчас это уже можно сделать. Видно, что сама установка в боевом положении будет приподнята над башней на некоторую высоту. Имеется дневной и ночной тепловизионный прицелы.

Судя по всему, для применения пулеметного вооружения эти прицелы не предназначены.

Источник изображения: Фото: KAD-GHANI

Учитывая, что поле боя в Алжире - пустыни, а самые новые варианты "Корнетов" имеют возросшую до 10 000 м дальность, то противотанковый БТР-80 сможет эффективно уничтожать не только устаревшие М60, но и более современные М1А1 и МВТ-2000, имеющиеся на вооружении марокканской армии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Германия
Марокко
Продукция
Boxer GTK
M1 Abrams
БТР-80
Корнет
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