В Генштабе считают, что предпосылок для крупномасштабной войны до 2050 года нет

В то же время начальник Генштаба Валерий Герасимов отметил, что обстановка в мире остается нестабильной, а ее развитие приобретает все более динамичный характер

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Предпосылки для начала крупномасштабной войны в период до 2050 года по мнению Генштаба Вооруженных сил России отсутствуют. Об этом сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе.

"По нашему мнению, в настоящее время предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют", - сказал Герасимов, слова которого приводит "Красная звезда".

При этом, Герасимов отметил, что обстановка в мире остается нестабильной, а ее развитие приобретает все более динамичный характер. Это обусловлено стремлением некоторых стран навязать свои принципы другим суверенным странам, "в том числе с использованием силовых методов".

"Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию", - подчеркнул Герасимов, отметив, что из-за этого не стоит исключать возникновения кризисных ситуаций, которые могут перерасти в конфликт большого масштаба.

Более того, изменения форм ведения вооруженной борьбы приводят к выводу о том, что в будущем войны будут распространятся на все сферы. "Как я уже отмечал, подтверждением этому служат решения саммита НАТО в Лондоне, где космос признан пятой операционной средой. Безусловно, мы должны быть готовы к любому сценарию развития обстановки", - подчеркнул генерал.

В завершение начальник Генштаба заверил, что оборонный потенциал России как сейчас, так и в будущем будет поддерживаться на достаточном уровне для отражения агрессии против России любого масштаба и из любой среды.