РФ планирует усилить контроль воздушного пространства над акваторией Севморпути

Как сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, существующие образцы вооружения и военной техники будут заменены на перспективные, также планируется строительство новых кораблей ледового класса

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия планирует усовершенствовать систему противовоздушной обороны (ПВО) в Арктической зоне для усиления контроля воздушного пространства над всей акваторией Северного морского пути. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе.

"В дальнейшем в первую очередь мы планируем усовершенствовать систему противовоздушной обороны в Арктической зоне, что позволит нарастить возможности по контролю воздушного пространства над всей акваторией Северного морского пути", - сказал Герасимов, слова которого приводит газета "Красная звезда".

По его словам, существующие образцы вооружения и военной техники будут заменены на перспективные, также планируется строительство новых кораблей ледового класса, что необходимо для обеспечения безопасности морской экономической деятельности РФ в акватории Северного морского пути.

"Наше государство заинтересовано в региональной стабильности и мирном сотрудничестве в Арктике. При этом мы несем особую ответственность за сохранение уникальной экосистемы в российской части Арктики, в том числе в акватории Северного морского пути - как "исторически сложившейся национальной транспортной коммуникации", - отметил Герасимов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Вооруженные силы РФ способны в полной мере обеспечить безопасность судоходства в акватории Северного морского пути, в связи с чем необходимости нахождения в этом морском коридоре военных кораблей других стран нет.

Стратегические силы на Дальнем Востоке

Отвечая на вопрос, планируется ли развертывание стратегических ядерных сил на Дальнем Востоке, Герасимов напомнил, что у России в этом регионе уже развернуты группировки морских и авиационных стратегических ядерных сил, которые в полном объеме решают возложенные на них задачи.

"Предусмотрено их дальнейшее развитие за счет переоснащения на современные и перспективные образцы вооружения", - добавил он.

Комплекс "Кинжал"

Герасимов также сообщил, что Россия проводила испытания гиперзвуковых ракет авиационного комплекса "Кинжал" в Арктике.

"Осуществляется отработка задач опытно-боевого дежурства авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой. Выполнены пуски этих ракет на полигонах, находящихся в различных климатических условиях, в том числе в Арктике", - сказал начальник Генштаба.

Он добавил, что для расширения районов применения новейшего авиакомплекса развивается аэродромная сеть.

Как сообщили ранее ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе, истребитель МиГ-31К в середине ноября впервые выстрелил гиперзвуковой ракетой "Кинжал" в российской Арктике по полигону Пембой (расположен к северо-востоку от Воркуты). Скорость ракеты на этих испытаниях достигла 10 Махов.

"Кинжал" - новейший российский авиакомплекс, в состав которого входит самолет-носитель МиГ-31К и гиперзвуковая ракета. По данным СМИ, ракета "Кинжала" является авиационным вариантом ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". В настоящее время на опытно-боевом дежурстве стоит одна эскадрилья МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами в Южном военном округе.

Впервые о комплексе "Кинжал" сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Тогда были показаны видеоматериалы испытания гиперзвуковых ракет из его состава.

С-400 в Арктике

Ранее сообщалось, что полк ПВО Северного флота, оснащенный зенитными ракетными системами С-400, заступил на боевое дежурство на Новой Земле.

Сам зенитный ракетный полк ПВО был размещен на архипелаге Новая Земля и заступил на боевое дежурство по охране воздушного пространства российской Арктики в 2015 году. Ранее на вооружение части стояли комплексы С-300. С переходом на новые системы зенитный ракетный полк ПВО Северного флота на Новой Земле значительно увеличивает зону контролируемого воздушного пространства в Арктике.

Северный флот

Начальник Генштаба также сообщил, что Северный флот на планируется превращать в пятый военный округ.

"Никакой реорганизации Северного флота в военный округ не планируется", - сказал Герасимов.

Генерал добавил, что Северный флот уже является межвидовым оперативно-стратегическим объединением. Как уточнил начальник Генштаба, "дальнейшее его развитие предусматривается в существующей организационно-штатной структуре".

В РФ с 2010 года существуют четыре военных округа - Западный, Южный, Центральный и Восточный. В 2014 году Северный флот был выведен из состава Западного военного округа и получил статус отдельного командования.