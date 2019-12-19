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Интерфакс-АВН

ВМФ России получит в 2019 году пять кораблей с "Калибрами"

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ВМС РФ
ВМС РФ.
Источник изображения: Виталий Аньков/ РИА Новости

Всего флоту будет передано 25 кораблей и судов

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - ВМФ России по итогам 2019 года получит 25 кораблей и судов, в том числе пять носителей крылатых ракет "Калибр", сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"По итогам года Военно-Морской Флот получит 25 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, в том числе 5 носителей, оснащенных ракетным комплексом "Калибр", - сказал Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.

По его словам, с 2019 года были "увеличены темпы производства кораблей дальней морской зоны". Все они будут оснащены высокоточными ракетами большой дальности., отметил начальник Генштаба.

"Также особое внимание уделяется строительству многоцелевых подводных лодок и многофункциональных надводных кораблей, оснащенных ракетными комплексами высокоточного оружия "Калибр", "Циркон" и другим современным вооружением", - добавил Герасимов, слова которого приводит официальная газета Минобороны РФ "Красная Звезда".

О необходимости активно наращивать боевые возможности флота за счет поступления в его состав кораблей и подлодок с "Цирконами" заявил 2 декабря президент Росси Владимир Путин.

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Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
Проекты
Калибр КР
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