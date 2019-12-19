Войти
Интерфакс-АВН

Россия против присутствия иностранных военных кораблей на Северном морском пути

127
0
0
Валерий Герасимов
Валерий Герасимов.
Источник изображения: Валерий ГерасимовФото с сайта Минобороны РФ

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия обеспечит безопасность Северного морского пути, иностранные военные корабли там не нужны, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

"На сегодняшний день наши Вооруженные Силы способны в полной мере обеспечить безопасность судоходства в акватории Северного морского пути, в связи с чем необходимости нахождения в этом морском коридоре военных кораблей других стран нет", - сказал он на встрече с иностранными военными атташе.

Начальник Генштаба РФ назвал Северный морской путь ""исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией", цитирует его газета Минобороны РФ "Красная звезда".

"Мы планируем усовершенствовать систему противовоздушной обороны в арктической зоне, что позволит нарастить возможности по контролю воздушного пространства над всей акваторией Северного морского пути", - заявил Герасимов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
Арктика
Похожие новости
26.12.2018
"Кинжал" станет острее
10.08.2018
Грузинский урок российской армии
28.07.2015
Северный флот начал формирование в своем составе армии ВВС и ПВО
02.02.2015
Минобороны РФ создаст систему постоянного мониторинга обстановки в Арктике
15.01.2015
В Крыму появится полк беспилотников, чтобы следить за кораблями НАТО
05.02.2014
Генеральный штаб и оборона страны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.12 03:22
  • 1
Генштаб ВС РФ сообщил о замене группировки спутников "Око-1" на систему "Купол"
  • 18.12 23:58
  • 26
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 18.12 23:26
  • 3
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 18.12 22:31
  • 4
Раскаяние покупателя: не жалеет ли Белоруссия, что не купила F-16 вместо российских Су-30? (The National Interest, США)
  • 18.12 20:31
  • 6
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 18.12 19:50
  • 1964
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.12 18:43
  • 2
Достойны награды: пилоты посадили Ту-22М3 на грунт
  • 18.12 18:28
  • 10
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 18.12 18:22
  • 11
Развели политруками: настроение бойцов отследят внештатные инструкторы
  • 18.12 13:14
  • 3
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 18.12 12:57
  • 8
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К
  • 18.12 10:04
  • 2
Россия испытает свой самый опасный корабль
  • 18.12 08:25
  • 31
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 18.12 01:06
  • 1
В России до конца 2020 года создадут многоцелевые мины нового поколения
  • 18.12 00:59
  • 10
США испытали аналог запрещенного "Искандера"