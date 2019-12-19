Россия против присутствия иностранных военных кораблей на Северном морском пути

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия обеспечит безопасность Северного морского пути, иностранные военные корабли там не нужны, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

"На сегодняшний день наши Вооруженные Силы способны в полной мере обеспечить безопасность судоходства в акватории Северного морского пути, в связи с чем необходимости нахождения в этом морском коридоре военных кораблей других стран нет", - сказал он на встрече с иностранными военными атташе.

Начальник Генштаба РФ назвал Северный морской путь ""исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией", цитирует его газета Минобороны РФ "Красная звезда".

"Мы планируем усовершенствовать систему противовоздушной обороны в арктической зоне, что позволит нарастить возможности по контролю воздушного пространства над всей акваторией Северного морского пути", - заявил Герасимов.