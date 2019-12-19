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В России рассказали о способном уничтожить Нью-Йорк "Рыцаре Апокалипсиса"

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Находящиеся у Вооруженных сил России межконтинентальные баллистические (МБР) ракеты "Воевода" способны уничтожить крупный город или даже целую страну, рассказал военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

"Их мощности вполне достаточно, чтобы стереть с лица земли город размером с Нью-Йорк или даже целую страну. Ракета невосприимчива к действию электромагнитного импульса, что делает ее надежным оружием ответного удара в случае агрессии против России", — пишет автор.

Обозреватель напоминает, что за подобные возможности "Воеводе" на Западе дали имя "Рыцарь Апокалипсиса". Также автор пишет, что к 2024 году данные ракеты, производимые в СССР, будут заменены российскими, в частности, МБР "Сармат".

Согласно информации, представленной в июне на международном военно-техническом форуме "Армия-2019", дальность стрельбы данной ракеты составит 18 тысяч километров, стартовая масса — 208,1 тонны, а масса полезной нагрузки — не менее 10 тонн.

В январе военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков заявил, что десяти ракет "Сармат" достаточно для уничтожения всего населения США.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
РС-20В
Сармат МБР
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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