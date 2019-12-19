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ТАСС

Генштаб: началось серийное производство стратегических ракетоносцев Ту-160М

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Ту-160М2 Архивное фото
Ту-160М2 Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Искандер Асабаев / РИА Новости

Как сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, модернизация ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС позволяет поддерживать потенциал авиационных стратегических ядерных сил

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Серийное производство модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М развернуто, в ближайшие они начнут поступать на вооружение ВКС РФ. Об этом сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе.

"Развернуто серийное производство стратегических ракетоносцев Ту-160М, которые в ближайшие годы начнут поступать на вооружение дальней авиации", - сказал Герасимов, слова которого приводит "Красная звезда".

Он подчеркнул, что модернизация ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС позволяет поддерживать потенциал авиационных стратегических ядерных сил.

Ранее в ноябре источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что первый модернизированный ракетоносец Ту-160М собран и отправлен на испытания.

В 2015 году стало известно о решении возобновить производство бомбардировщиков Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М и перенести завершение разработки бомбардировщика нового поколения ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) на более поздний срок.

В Минобороны РФ сообщали, что серийный выпуск Ту-160М должен начаться в 2023 году. При этом ВКС России планируют приобрести не менее 50 таких машин. Ранее председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев, занимавший тогда пост главкома ВКС, заявлял, что Ту-160М может впервые подняться в воздух уже в конце 2018 года.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Бондарев Виктор
Герасимов Валерий
Проекты
ПАК ДА
Ядерный щит
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