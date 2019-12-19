ВМФ России по итогам 2019 года получит пять кораблей с комплексом "Калибр"

Как сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, в этом году в береговые войска также продолжилась поставка ракетных комплексов "Бал" и "Бастион"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Военно-морской флот России по итогам 2019 года получит 25 кораблей, пять из которых будут носителями комплекса "Калибр" с крылатыми ракетами большой дальности. Об этом сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе.

"По итогам года Военно-морской флот получит 25 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, в том числе пять носителей, оснащенных ракетным комплексом "Калибр", - сказал Герасимов, слова которого приводит "Красная звезда".

По его словам, с этого года также увеличены темпы производства кораблей дальней морской зоны. Как подчеркнул Герасимов, все они будут оснащены высокоточными ракетами большой дальности.

Начальник Генштаба также добавил, что в этом году в береговые войска продолжилась поставка ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".

В настоящее время на вооружении ВМФ России стоит ракетный комплекс "Калибр". По данным из открытых источников, максимальная дальность стрельбы крылатой ракетой 3М-14 из состава этого комплекса, летящей на дозвуковой скорости, достигает около 2 тыс. км. Для надводных кораблей разработан вариант комплекса "Калибр-НК", для подлодок - "Калибр-ПЛ". "Калибром", в частности, вооружаются российские фрегаты проекта 22350, корветы проекта 21631 "Буян-М", многоцелевые атомные подлодки проекта 885 типа "Ясень", неатомные субмарины проектов 877 и 636.3, другие корабли.

Максимальная масса боевой части стоящих на вооружении "Калибров", по некоторым данным, достигает 500 кг. Эти ракеты применялись российскими боевыми кораблями и подлодками для ударов по объектам террористов в Сирии.

Морские стратегические ядерные силы

Российская армия обеспечивает непрерывное несение боевого дежурства морских стратегических ядерных сил, сообщил начальник Генштаба ВС РФ.

"В морских стратегических ядерных силах обеспечено непрерывное несение боевого дежурства ракетными подводными лодками стратегического назначения с периодическим патрулированием в море, в том числе подо льдами Арктики", - сказал Герасимов.

Он также напомнил, что сейчас головная подлодка проекта 955А "Князь Владимир" проходит завершающий этап государственных испытаний. "До конца текущего года она пополнит боевой состав Военно-морского флота", - уточнил начальник Генштаба.

Кроме того, по его словам, продолжается строительство еще четырех атомных подводных крейсеров данного проекта.

Подлодка "Князь Владимир"

Ранее президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что государственные испытания атомной подлодки проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" завершены, сейчас "Севмаш" устраняет выявленные в ходе них замечания.

Как сообщил ранее ТАСС командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, передача подлодки в состав ВМФ "пройдет под елочку", то есть в декабре этого года. Она будет нести службу на Северном флоте, отмечал Моисеев.

Ранее в состав ВМФ вошли три атомных подлодки базового проекта 955 (шифр "Борей") "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах".

"Князь Владимир" - первый стратегический подводный крейсер, построенный по обновленному проекту 955А (был спущен на воду в ноябре 2017 года). По данным Минобороны, он имеет меньшую шумность, лучшие системы маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованную систему управления оружием. Все "Бореи" могут нести на борту по 16 ракет "Булава", также подлодки оснащены торпедными аппаратами калибра 533 мм.