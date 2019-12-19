Войти
Известия.ru

На входе проверки: контрактники пройдут тест на экстремизм

149
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В военном ведомстве разработали новый алгоритм приема иностранцев на контрактную службу. Раньше гражданам зарубежных государств требовалось доказать, что они не совершали преступлений и правонарушений на территории РФ, а также не были уволены по дискредитирующим обстоятельствам из Вооруженных сил (ВС). Теперь их ждет еще и обязательная проверка на причастность к запрещенным в России организациям. Пристально изучать биографии претендентов будут компетентные органы, и только после положительного заключения добровольцы смогут начать оформлять документы. Эксперты считают, что процедура поможет отсеять неблагонадежных кандидатов.

В военном ведомстве разработали новый алгоритм приема иностранцев на контрактную службу. Раньше гражданам зарубежных государств требовалось доказать, что они не совершали преступлений и правонарушений на территории РФ, а также не были уволены по дискредитирующим обстоятельствам из Вооруженных сил (ВС). Теперь их ждет еще и обязательная проверка на причастность к запрещенным в России организациям. Пристально изучать биографии претендентов будут компетентные органы, и только после положительного заключения добровольцы смогут начать оформлять документы. Эксперты считают, что процедура поможет отсеять неблагонадежных кандидатов.

Тест на благонадежность

Новые правила отбора и оформления военнослужащих по контракту прописаны в проекте "Руководства по организации комплектования ВС РФ контрактниками" (копия есть в распоряжении "Известий"). В настоящее время документ проходит ведомственные согласования. Ожидается, что он вступит в силу уже в следующем году.

Чтобы претендовать на вакантную должность в армии или в ВМФ, кандидату-иностранцу надо обратиться в пункт отбора ВС России — они есть во всех крупных городах. Там ему придется заполнить анкету: указать, гражданином какой страны является, где родился, какое образование имеет, остались ли родственники на родине, а также сообщить место регистрации в РФ и предоставить документы о том, что он на должном уровне владеет русским языком. После чего личное дело передадут в Главное управление кадров ВС РФ и региональное управление ФСБ.

В "Руководстве" указывается, что проверкой на причастность к "экстремистской или террористической деятельности" займутся офицеры спецслужбы. А Главное управление кадров ВС РФ установит, служил ли иностранец ранее в российской армии. На это время все бюрократические процедуры будут приостановлены. Точные сроки проверки в руководстве не прописаны.

В документе особо отмечается, что оформление кандидата в ряды ВС продолжится только после подтверждения из компетентных органов — потенциальный контрактник не должен быть связан с террористами или экстремистами.

Это нужная процедура, считает экс-начальник аналитического управления КГБ СССР и бывший замсекретаря Совбеза России Владимир Рубанов.

— Превентивные меры помогут отсеять людей, на которых есть соответствующие компрометирующие материалы, — рассказал эксперт "Известиям". — Как правило, на такие проверки отводится до 30 дней.

В определенных случаях они могут длиться и полгода, отметил учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев.

— Правда, из-за этого армия может потерять интересного для нее кандидата, — полагает он. — У него может пропасть мотивация. Многие не выдержат ожидания по финансовым причинам: взрослому человеку надо на что-то полгода жить.

Но такой фильтр необходим, считает юрист. Минобороны, как федеральное ведомство, может устанавливать к будущим военнослужащим свои требования — конечно, в рамках закона.

После проверки добровольцу останется пройти медкомиссию, тесты по физподготовке и психическому здоровью. По итогам он получит справку, удостоверяющую его принадлежность к ВС РФ, и будет направлен в воинскую часть.

В зоне внимания — заграничные базы

В Вооруженных силах проходит службу более 380 тыс. контрактников. Сколько из них — граждане иностранных государств, военное ведомство не раскрывает. По различным оценкам, их несколько тысяч.

К 2025 году Минобороны планирует довести число контрактников до 475 тыс., в том числе и за счет увеличения доли иностранцев. Право заключить контракт у них появилось в 2017 году. Договор действует на один срок, а для его перезаключения требуется уже российское гражданство. Как ранее написали "Известия", военное ведомство разработало упрощенную процедуру его получения за хорошую службу.

Проверка иностранцев, желающих служить в российской армии, необходима, считает доцент РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. После разгрома вооруженных формирований ИГ (организация запрещена в России) и ряда других террористических организаций в Сирии боевики начали возвращаться в свои страны — в том числе и в среднеазиатские.

— В этом регионе наши войска частично комплектуются местными жителями, — рассказал эксперт "Известиям". — В Киргизии таким образом пополняется личный состав Объединенной российской военной базы, а в Таджикистане — 201-й базы. Эти формирования играют важную стратегическую роль, обеспечивая стабильность. Так, например, российские части, расположенные рядом с таджикской границей, защищают территорию от проникновения боевиков из Афганистана. О появлении в них своей агентуры мечтают многие террористические организации — это позволило бы им максимально результативно планировать свои действия.

Такое проникновение в ряды российской армии может грозить терактами и другими действиями, ведущими к дестабилизации в ряде стран. Еще одна российская военная база, где служит много иностранцев-контрактников, — российская 102-я. Она расположена в Армении, но там "ситуация с точки зрения инфильтрации потенциальных боевиков спокойная", отметил Александр Перенджиев.

В странах бывшего СССР престиж ВС РФ достаточно высок, и большинство иностранцев именно оттуда приходят в российскую армию. Молодежь привлекает возможность освоить самую современную технику и сделать карьеру, резюмировал политолог.

Служба иностранцев в ВС РФ имеет свои особенности. Им разрешено служить по контракту в армии и на флоте только на должностях рядового и сержантского состава. Также они могут претендовать на звания прапорщика или мичмана, но не могут стать офицерами — для этого надо получить российское гражданство. Кроме того, граждан из зарубежных стран не берут в Росгвардию или подразделения спецслужб.

Справка "Известий"

В мире активно привлекают иностранных граждан в ряды ВС. Старейшая наемная армия, существующая и в наши дни, — швейцарские гвардейцы Ватикана. Они несут службу по обеспечению безопасности папы римского. Сейчас в гвардии числится около 100 человек. Туда набирают исключительно холостых мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Великобритания более 200 лет вербует на службу непальских добровольцев. Они сведены в отдельную бригаду — гурхов — численностью около 3,5 тыс. Отслужившим солдатам и офицерам предоставляется гражданство.

Во французском иностранном легионе служит более 7,5 тыс. граждан других стран. Туда принимают мужчин в возрасте от 17 до 39 лет. Обязательное условие — знание французского языка. Отслужив пятилетний контракт, легионеры могут получить вид на жительство, а потом и гражданство страны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Армения
Афганистан
Великобритания
Киргизия
Непал
Россия
Сирия
Таджикистан
Франция
Швейцария
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
Похожие новости
14.11.2019
Общественный совет при Минобороны России оценил условия службы российских военнослужащих в Сирии
04.11.2019
Для участия в параде на Красной площади в Москве планируется привлечь до 20 парадных расчетов от иностранных государств - Минобороны РФ
20.03.2019
Сергей Шойгу: главное — научить отношению к жизни
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
24.04.2014
Россия - не НАТО. Минобороны пересматривает отношения с Североатлантическим блоком
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.12 03:22
  • 1
Генштаб ВС РФ сообщил о замене группировки спутников "Око-1" на систему "Купол"
  • 18.12 23:58
  • 26
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 18.12 23:26
  • 3
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 18.12 22:31
  • 4
Раскаяние покупателя: не жалеет ли Белоруссия, что не купила F-16 вместо российских Су-30? (The National Interest, США)
  • 18.12 20:31
  • 6
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 18.12 19:50
  • 1964
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.12 18:43
  • 2
Достойны награды: пилоты посадили Ту-22М3 на грунт
  • 18.12 18:28
  • 10
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 18.12 18:22
  • 11
Развели политруками: настроение бойцов отследят внештатные инструкторы
  • 18.12 13:14
  • 3
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 18.12 12:57
  • 8
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К
  • 18.12 10:04
  • 2
Россия испытает свой самый опасный корабль
  • 18.12 08:25
  • 31
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 18.12 01:06
  • 1
В России до конца 2020 года создадут многоцелевые мины нового поколения
  • 18.12 00:59
  • 10
США испытали аналог запрещенного "Искандера"