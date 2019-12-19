На входе проверки: контрактники пройдут тест на экстремизм

В военном ведомстве разработали новый алгоритм приема иностранцев на контрактную службу. Раньше гражданам зарубежных государств требовалось доказать, что они не совершали преступлений и правонарушений на территории РФ, а также не были уволены по дискредитирующим обстоятельствам из Вооруженных сил (ВС). Теперь их ждет еще и обязательная проверка на причастность к запрещенным в России организациям. Пристально изучать биографии претендентов будут компетентные органы, и только после положительного заключения добровольцы смогут начать оформлять документы. Эксперты считают, что процедура поможет отсеять неблагонадежных кандидатов.

В военном ведомстве разработали новый алгоритм приема иностранцев на контрактную службу. Раньше гражданам зарубежных государств требовалось доказать, что они не совершали преступлений и правонарушений на территории РФ, а также не были уволены по дискредитирующим обстоятельствам из Вооруженных сил (ВС). Теперь их ждет еще и обязательная проверка на причастность к запрещенным в России организациям. Пристально изучать биографии претендентов будут компетентные органы, и только после положительного заключения добровольцы смогут начать оформлять документы. Эксперты считают, что процедура поможет отсеять неблагонадежных кандидатов.

Тест на благонадежность

Новые правила отбора и оформления военнослужащих по контракту прописаны в проекте "Руководства по организации комплектования ВС РФ контрактниками" (копия есть в распоряжении "Известий"). В настоящее время документ проходит ведомственные согласования. Ожидается, что он вступит в силу уже в следующем году.

Чтобы претендовать на вакантную должность в армии или в ВМФ, кандидату-иностранцу надо обратиться в пункт отбора ВС России — они есть во всех крупных городах. Там ему придется заполнить анкету: указать, гражданином какой страны является, где родился, какое образование имеет, остались ли родственники на родине, а также сообщить место регистрации в РФ и предоставить документы о том, что он на должном уровне владеет русским языком. После чего личное дело передадут в Главное управление кадров ВС РФ и региональное управление ФСБ.

В "Руководстве" указывается, что проверкой на причастность к "экстремистской или террористической деятельности" займутся офицеры спецслужбы. А Главное управление кадров ВС РФ установит, служил ли иностранец ранее в российской армии. На это время все бюрократические процедуры будут приостановлены. Точные сроки проверки в руководстве не прописаны.

В документе особо отмечается, что оформление кандидата в ряды ВС продолжится только после подтверждения из компетентных органов — потенциальный контрактник не должен быть связан с террористами или экстремистами.

Это нужная процедура, считает экс-начальник аналитического управления КГБ СССР и бывший замсекретаря Совбеза России Владимир Рубанов.

— Превентивные меры помогут отсеять людей, на которых есть соответствующие компрометирующие материалы, — рассказал эксперт "Известиям". — Как правило, на такие проверки отводится до 30 дней.

В определенных случаях они могут длиться и полгода, отметил учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев.

— Правда, из-за этого армия может потерять интересного для нее кандидата, — полагает он. — У него может пропасть мотивация. Многие не выдержат ожидания по финансовым причинам: взрослому человеку надо на что-то полгода жить.

Но такой фильтр необходим, считает юрист. Минобороны, как федеральное ведомство, может устанавливать к будущим военнослужащим свои требования — конечно, в рамках закона.

После проверки добровольцу останется пройти медкомиссию, тесты по физподготовке и психическому здоровью. По итогам он получит справку, удостоверяющую его принадлежность к ВС РФ, и будет направлен в воинскую часть.

В зоне внимания — заграничные базы

В Вооруженных силах проходит службу более 380 тыс. контрактников. Сколько из них — граждане иностранных государств, военное ведомство не раскрывает. По различным оценкам, их несколько тысяч.

К 2025 году Минобороны планирует довести число контрактников до 475 тыс., в том числе и за счет увеличения доли иностранцев. Право заключить контракт у них появилось в 2017 году. Договор действует на один срок, а для его перезаключения требуется уже российское гражданство. Как ранее написали "Известия", военное ведомство разработало упрощенную процедуру его получения за хорошую службу.

Проверка иностранцев, желающих служить в российской армии, необходима, считает доцент РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. После разгрома вооруженных формирований ИГ (организация запрещена в России) и ряда других террористических организаций в Сирии боевики начали возвращаться в свои страны — в том числе и в среднеазиатские.

— В этом регионе наши войска частично комплектуются местными жителями, — рассказал эксперт "Известиям". — В Киргизии таким образом пополняется личный состав Объединенной российской военной базы, а в Таджикистане — 201-й базы. Эти формирования играют важную стратегическую роль, обеспечивая стабильность. Так, например, российские части, расположенные рядом с таджикской границей, защищают территорию от проникновения боевиков из Афганистана. О появлении в них своей агентуры мечтают многие террористические организации — это позволило бы им максимально результативно планировать свои действия.

Такое проникновение в ряды российской армии может грозить терактами и другими действиями, ведущими к дестабилизации в ряде стран. Еще одна российская военная база, где служит много иностранцев-контрактников, — российская 102-я. Она расположена в Армении, но там "ситуация с точки зрения инфильтрации потенциальных боевиков спокойная", отметил Александр Перенджиев.

В странах бывшего СССР престиж ВС РФ достаточно высок, и большинство иностранцев именно оттуда приходят в российскую армию. Молодежь привлекает возможность освоить самую современную технику и сделать карьеру, резюмировал политолог.

Служба иностранцев в ВС РФ имеет свои особенности. Им разрешено служить по контракту в армии и на флоте только на должностях рядового и сержантского состава. Также они могут претендовать на звания прапорщика или мичмана, но не могут стать офицерами — для этого надо получить российское гражданство. Кроме того, граждан из зарубежных стран не берут в Росгвардию или подразделения спецслужб.