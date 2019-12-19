Космические деньги: из-за отложенного старта "Союза" зависли почти $500 млн

В НПО им. С.А. Лавочкина отрицают проблемы с разгонным блоком "Фрегат"

В переносе времени старта ракеты "Союз-СТ" не виноват разгонный блок "Фрегат", рассказали "Известиям" в НПО им. С.А. Лавочкина. Специалисты объединения предлагают не брать в расчет информацию, распространенную через Twitter директора по науке Европейского космического агентства Гюнтера Хазингера, а опираться на официальное сообщение "Роскосмоса". В корпорации сообщили, что проблемы относятся к системе управления ракеты-носителя. По подсчетам "Известий", на старте "зависли" минимум $440 млн — именно столько можно потерять при неудачном запуске ракеты.

Ропот космодрома

Twitter директора по науке Европейского космического агентства Гюнтера Хазингера стал первым источником информации о том, что ракета "Союз-СТ" с пятью европейскими спутниками 17 декабря не полетит. По его мнению, причина кроется в программной ошибке управления верхней ступенью разгонного блока "Фрегат".

"С этой сложной миссией мы не рискуем, — написал Гюнтер Хазингер. — Так что держим пальцы скрещенными для завтрашнего дня".

Ракета-носитель "Союз-СТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Через полчаса появилось и сообщение главного исполнительного директора компании Arianespace, осуществляющей маркетинговое руководство запуском "Союза", Стефана Исраэля. "Из-за "красного" (автоматическое срабатывание предупреждения. — "Известия") перед началом автоматической процедуры подготовки к запуску систем "Союза" — операции на сегодня были прекращены, — написал он в Twitter. — Спутники и сама ракета-носитель в полной безопасности, ведется расследование в рамках стандартных процедур".

В ЕКА порекомендовали "Известиям" обратиться за комментариями в Arianespace. Там предоставили пресс-релиз, выпущенный утром, а дополнительных разъяснений не дали.

"Роскосмос" в своем информационном сообщении, как и Стефан Исраэль, разгонный блок "Фрегат" не упоминает. Официальное уточнение касается выявленной автоматикой сбоя в системе управления носителем. То есть причина, по мнению специалистов "Роскосмоса", кроется совсем в другой части, которая выпускается абсолютно другим разработчиком — НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова, расположенном в Екатеринбурге.

Выявленная проблема никак не касается выпускаемого предприятием разгонного блока "Фрегат", подтвердили "Известиям" в НПО им. С.А. Лавочкина. Там добавили: к сожалению, эту информацию по ошибке распространил ученый, вряд ли сильно разбирающийся в конструкции ракеты.

Мобильная башня обслуживания с ракетой-носителем "Союз-СТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

В НПО автоматики "Известиям" сказали, что не могут дать комментарий без согласования с "Роскосмосом".

Наличие проблем и перенос старта "Известиям" подтвердил источник из ракетно-космической отрасли. При этом он отметил, что проблемы несерьезные и принадлежат к трудностям такого рода, которые довольно часто и успешно решаются специалистами при запуске.

Миллионы — на воздух

Возможно, европейские коллеги перестраховываются, зная истории с неудачами "Роскосмоса" в последние несколько лет. Что и понятно, ведь космический рейс VS23 (так он обозначен специалистами компании Arianespace) тянет ни много ни мало почти на полмиллиарда долларов.

Первым в космосе должен быть развернут спутник двойного назначения COSMO-SkyMed. Он произведен в Италии (компания Thales Alenia Space) и будет использоваться Итальянским космическим агентством (ISA) и министерством обороны страны. Выделение денег на эту программу вызвало бурную дискуссию, а поступление траншей для создания двух спутников второго поколения, один из которых должен полететь теперь уже 18 декабря, разработчики даже отпраздновали.

Спутники имеют несколько режимов наблюдения для военного, гражданского и коммерческого использования с наиболее высоким разрешением — в 1 м. По оценкам итальянского правительства, их отправка на орбиту обойдется стране в €500 млн. То есть один спутник стоит примерно €250 млн, или $278 млн. Его вес составляет 2205 кг.

Еще один дорогой проект — космический телескоп "Хеопс", созданный для поиска экзопланет. Он будет находить подобные Земле небесные тела транзитным методом, что позволит точно определить их размеры. Орбитальный телескоп "Хеопс" был изготовлен компанией Airbus, но главную роль в его разработке сыграли ученые из университета Берна. Запуск этого космического аппарата является миссией Европейского космического агентства (ESA), а его стоимость оценивается в $110 млн. Вес аппарата составляет 273 кг.

Центр управления космодрома Куру во Французской Гвиане Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Кроме этого, запускается еще два наноспутника, чего очень ждут их создатели. Самый солидный из них OPS-SAT, оцениваемый в $2,7 млн. Это наноспутник, разработанный ESA CDF (Concurrent Design Facility — нидерландская компания, входящая в Европейское космическое агентство). Он нужен для обеспечения проверки на орбите новых концепций, разработанных Европейским центром космических операций (Дармштадт, Германия). В OPS-SAT интегрированы самые современные компоненты, в несколько сотен раз превосходящие любые другие CubeSat (принятый в современной жизни формат малых (сверхмалых) искусственных спутников). Его вес составляет 7 кг.

Еще один наноспутник — EyeSat, который разработан студентами инженерных школ во Французском космическом агентстве (CNES) в Тулузе вместе со студентами из Технологического института университета (IUT) в Кашан, Франция. Он имеет стандартный размер 340 мм х 100 мм х 100 мм и массу около 7 кг. Его стоимость, как и в случае с микроспутником ANGELS весом в 27 кг, в открытых источниках не приводится.

Получается, что с учетом затрат на постройку ракетоносителя ($48 млн) и общей стоимости космических систем сейчас на старте космодрома Куру находится примерно $440 млн. Здесь еще не учтена стоимость доставки ракеты, а также установочных работ. Но уже ясно, что общая сумма, несомненно, требует максимальной перестраховки. Предполагается, что ракета "Союз-СТ" с пятью спутниками будет запущена с космодрома Куру 18 декабря в 11:54 мск.

Анна Урманцева, Александр Буланов