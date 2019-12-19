Американские сенаторы согласились на создание в США военно-космических сил

Вашингтон. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские сенаторы, одобрившие во вторник оборонный бюджет, оставили в нем положения о создании военно-космических сил, против которого долгое время выступали, сообщает издание Politico.

Курировать эти силы будет министерство по делам военно-воздушных сил - одна из основных структур Пентагона. Глава космического командования будет членом Объединенного командования начальников штабов ВС США.

Впервые идея создания космических сил в США возникла в 2017 году в комитете палаты представителей по делам вооруженных сил. Сторонником этой инициативы был и президент страны Дональд Трамп. В сенате до недавних пор выступали против такой идеи.

Одобренный сенаторами проект бюджета теперь будет направлен на подпись Трампу.