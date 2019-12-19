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Известия.ru

В военных округах появятся центры киберзащиты

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В 2020 году в каждом военном округе сформируют специальный центр по борьбе с кибератаками, рассказали источники "Известий" в Минобороны.

Их задача — обеспечение защиты от компьютерных атак, а также защита от вирусов. Центры будут контролировать как открытые военные линии связи и передачи данных, так и защищенные.

В перспективе все киберцентры в округах предполагают объединить в глобальную систему информационной защиты. Они возьмут под охрану трафик Минобороны, поступающий как из сетей гражданских операторов, так и из "военного интернета" — закрытого сегмента передачи данных (ЗСПД). Мониторинг сетей военнослужащие станут вести в круглосуточном режиме.

Сейчас в ВС насчитывается более 180 тыс. пользователей ЗСПД. Для информационного обеспечения армии и флота создан уникальный территориально-распределительный центр обработки данных, к услугам которого ежедневно обращается более 23 тыс. военнослужащих.

ЗСПД, не соединенный с мировой паутиной, начал работу в 2016 году. В нем есть свой электронный почтовый сервис, по которому разрешена передача секретной информации, включая документы с грифом "Особой важности". Основной ресурс сети доступен по адресу mil.zs. Зайти на военные сайты можно через компьютеры, которые сертифицированы службой защиты гостайны.

Подробности читайте в эксклюзивном материале "Известий" от 18 декабря

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