Латвия, Эстония и Финляндия, возможно, совместно закупят бронетехнику

Бывший британский бронетранспортер FV103 Spartan семейства CRV(T) латвийской армии, оснащенный пусковой установкой противотанкового ракетного комплекса Rafael/EuroSpike Spike-LR, на военном параде в Риге, 18.11.2016.

Рига. 17 декабря. ИНТЕРФАКС/BNS - Латвия, Эстония и Финляндия, возможно, в будущем совместно закупят бронетехнику повышенной мобильности для перевозки пехотинцев.

Министры обороны Латвии Артис Пабрикс, Эстонии Юри Луйк и постоянный секретарь министерства обороны Финляндии Юка Юусти во вторник в Таллине подписали протокол о намерениях, в котором говорится о начале совместного изучения вопроса о закупке подобных транспортных средств, сообщает агентство BNS.

Согласно договоренности, после изучения вопроса Латвия, Эстония и Финляндия могли бы объявить о совместной закупке.

В Минобороны Латвии пояснили BNS, что консультации по данному вопросу необходимы для того, чтобы по возможности точнее оценить и согласовать нужды вооруженных сил всех трех стран.