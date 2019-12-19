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Интерфакс-АВН

Латвия, Эстония и Финляндия, возможно, совместно закупят бронетехнику

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Бронетранспортер FV103 Spartan семейства CRV(T) латвийской армии
Бывший британский бронетранспортер FV103 Spartan семейства CRV(T) латвийской армии, оснащенный пусковой установкой противотанкового ракетного комплекса Rafael/EuroSpike Spike-LR, на военном параде в Риге, 18.11.2016.
Источник изображения: militarizm.livejournal.com

Рига. 17 декабря. ИНТЕРФАКС/BNS - Латвия, Эстония и Финляндия, возможно, в будущем совместно закупят бронетехнику повышенной мобильности для перевозки пехотинцев.

Министры обороны Латвии Артис Пабрикс, Эстонии Юри Луйк и постоянный секретарь министерства обороны Финляндии Юка Юусти во вторник в Таллине подписали протокол о намерениях, в котором говорится о начале совместного изучения вопроса о закупке подобных транспортных средств, сообщает агентство BNS.

Согласно договоренности, после изучения вопроса Латвия, Эстония и Финляндия могли бы объявить о совместной закупке.

В Минобороны Латвии пояснили BNS, что консультации по данному вопросу необходимы для того, чтобы по возможности точнее оценить и согласовать нужды вооруженных сил всех трех стран.

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Страны
Латвия
Финляндия
Эстония
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