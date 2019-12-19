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Интерфакс-АВН

Оборонный бюджет США предусматривает выделение более $700 млн на сдерживание России

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Учения НАТО в Эстонии
Учения НАТО в Эстонии.
Источник изображения: http://rusonline.org/

Вашингтон. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Одобренный во вторник сенатом США оборонный бюджет на 2020 финансовый год предусматривает выделение дополнительных $734,3 млн на меры по сдерживанию России в военной сфере.

В кратком содержании документа, опубликованном сенатом, поясняется, что эти деньги должны быть израсходованы в рамках "Инициативы по обеспечению европейской безопасности" (EDI) на строительство военных объектов, на противостояние угрозам со стороны подлодок, а также - "на выполнение иных срочных приоритетных проектов, нацеленных на сдерживание РФ и на работу с партнерами и союзниками США".

Также конгрессмены упоминают о запрете на сотрудничество с РФ в военной сфере и на признание Крыма частью России.

"Инициатива по обеспечению европейской безопасности" (ERI) была разработана администрацией Барака Обамы в 2014 году после начала конфликта на востоке Украины. Она предполагала увеличение военного присутствия США в Европе для поддержания безопасности в регионе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Барак Обама
Проекты
2020-й год
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