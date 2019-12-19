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Интерфакс-АВН

Сенат США одобрил меры, позволяющие вводить санкции против компаний за поддержку Асада

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Жители Дамаска с фотографиями президента Сирии Башара Асада
Жители Дамаска с фотографиями президента Сирии Башара Асада.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Вашингтон. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Сенат США во вторник одобрил меры, которые позволяют вводить дополнительные ограничительные меры за оказание поддержки властям Сирии.

В пакет документов, вошедших в одобренный во вторник оборонный бюджет, входит закон о защите гражданского населения Сирии, названный "Цезарь". Он предполагает санкции в отношении тех, кто поддерживает военные действия президента Сирии Башара Асада, в частности, речь идет о России и Иране. Кроме того, закон дает госсекретарю США полномочия для того, чтобы оказывать поддержку судебному преследованию тех, кто совершил военные преступления в Сирии.

В комитете сената по делам вооруженных сил пояснили, что документ предусматривает "введение санкций против тех, кто оказывает поддержку попыткам режима Асада одержать военную победу в сирийской гражданской войне".

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Страны
Иран
Россия
Сирия
США
Персоны
Башар Асад
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