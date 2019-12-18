Войти
Известия.ru

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины "Деривация"

142
0
0
Источник изображения: Фото: скриншот видео

В Нижнем Новгороде проходит один из этапов полевых испытаний боевой машины 2С38 с кодовым названием "Деривация". Соотвествующие кадры во вторник, 17 декабря, опубликовал телеканал "Звезда".

На видео попал момент стрельбы из 57-мм пушки, установленной на боевой машине. Также на кадрах показано, как "Деривация" передвигается по снегу.


Отмечается, что боевая машина весит около 23 тонн, что обеспечивает ей не только плавучесть, но и возможность стрельбы из положения на плаву. Она управляется дистанционно экипажем из трех человек. "Деривация" способна в том числе эффективно поражать беспилотники, крылатые ракеты и ударные элементы систем высокоточного оружия ВТО.

28 ноября агентство Ihlas Haber опубликовало видео предположительно испытаний поставленных Турции зенитно-ракетных комплексов С-400 на истребителях F-16 Fighting Falcon.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Продукция
F-16
Деривация-ПВО
С-400 Триумф
Проекты
БПЛА
Похожие новости
05.11.2019
Не то продаем: почему буксует российская оборонка
14.05.2019
F-35: пшик молнии
25.02.2019
С-300 и мифы о "чудо-оружии"
20.09.2018
"Цепь трагических случайных обстоятельств"
20.12.2017
Ни разу не промазали
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.12 01:06
  • 1
В России до конца 2020 года создадут многоцелевые мины нового поколения
  • 18.12 00:59
  • 10
США испытали аналог запрещенного "Искандера"
  • 18.12 00:14
  • 1
Россия испытает свой самый опасный корабль
  • 17.12 22:32
  • 5
В "Роскосмосе" отложили испытания водородного двигателя для "Ангары"
  • 17.12 20:47
  • 5
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 17.12 20:39
  • 180
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 17.12 20:17
  • 1
Рассекречены фото советского истребителя пятого поколения С-22
  • 17.12 20:16
  • 30
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 17.12 17:28
  • 2
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 17.12 13:47
  • 1
Как террористы: Асад рассказал о торговле США сирийской нефтью
  • 17.12 12:49
  • 54
"Армате" добавили целей
  • 17.12 11:41
  • 5
Вертолеты Ка-31Р в Крыму на три аршина в землю видят
  • 17.12 11:34
  • 1
Ничего не изменилось: что показали на учениях "Северная крепость-2019"
  • 17.12 11:26
  • 2
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 17.12 11:23
  • 6
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К