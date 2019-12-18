Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины "Деривация"

В Нижнем Новгороде проходит один из этапов полевых испытаний боевой машины 2С38 с кодовым названием "Деривация". Соотвествующие кадры во вторник, 17 декабря, опубликовал телеканал "Звезда".

На видео попал момент стрельбы из 57-мм пушки, установленной на боевой машине. Также на кадрах показано, как "Деривация" передвигается по снегу.

Отмечается, что боевая машина весит около 23 тонн, что обеспечивает ей не только плавучесть, но и возможность стрельбы из положения на плаву. Она управляется дистанционно экипажем из трех человек. "Деривация" способна в том числе эффективно поражать беспилотники, крылатые ракеты и ударные элементы систем высокоточного оружия ВТО.

28 ноября агентство Ihlas Haber опубликовало видео предположительно испытаний поставленных Турции зенитно-ракетных комплексов С-400 на истребителях F-16 Fighting Falcon.