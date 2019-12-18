Войти
Деловая газета "Взгляд"

Эксперт оценил пропажу 276 тонн взрывчатки как угрозу нацбезопасности России

119
0
0
Источник изображения: Julian Stähle/DPA/Global Look Press

"Представьте, сколько это вагонов со взрывчаткой, если каждый спецвагон перевозит по сорок тонн. Получается, 6-7 вагонов взрывчатки, которыми можно снабдить огромное количество снарядов", – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя пропажу сотен тонн взрывчатки на оборонном предприятии в Башкирии.

"В этой истории очень много интересного. Дело в том, что пропажа была не одномоментной, а на протяжении двух лет совершались хищения в сторону некой коммерческой фирмы, документы которой почему-то не могут найти. Потому я бы классифицировал это даже не как криминал, а как угрозу национальной безопасности. Речь ведь идет не о мешках картошки", – пояснил редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

"Нужно понимать, что в Башкирии действует активная группировка, которая запрещена российским законодательством. Речь идет о "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". По сведениям наших органов, у них в Башкирии чуть ли не штаб-квартира находится. Недавно их представители анонсировали подготовку определенных акций на Новый год. И вот в такой ситуации какой-то сторонней фирме была продана продукция, находящаяся под особым контролем. Это вообще нонсенс. Вопиющий случай", – подчеркнул собеседник.

По его словам, расследованием этого дела должны заниматься не СК и МВД, а ФСБ при содействии Минобороны, чтобы максимально быстро установить местонахождение взрывчатых веществ. "Представители завода говорят, что переработанная взрывчатка якобы хранится на складах. Но официально это не подтверждено", – напомнил Леонков.

"Стоит также отметить, что у завода "Авангард" и ранее были судебные разбирательства по хозяйственной деятельности, нарушению контрактов и так далее. То есть репутация у предприятия – не очень светлая. Думаю, когда это осиное гнездо разворошат, мы узнаем много интересного", – заключил Леонков.

Во вторник стало известно, что в Башкирии на оборонном предприятии "Авангард" пропали 276 тонн взрывчатых отходов. Информацию об этом подтвердили в Министерстве промышленности и торговли РФ, которое курирует завод.

По данным СМИ, "Авангард" получил отходы в рамках программы утилизации старых снарядов. На момент инвентаризации отходы числились на складе предприятия, а у завода остались обязательства по их передаче заказчику в лице Минобороны РФ. "Но по факту порохов нет", – заявил заместитель гендиректора предприятия Алексея Ершов, которого цитирует РБК. Бывший директор завода Азат Ибрагимов, который руководил предприятием до марта, поручил переработать их в промышленную взрывчатку, "которая была потом реализована сторонней организации".

МВД возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК по факту хищений. В материалах дела говорится, что с ноября 2017 по март 2019 года с завода были похищены "товарно-материальные ценности общей стоимостью более 1 млн рублей".


Алексей Нечаев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Похожие новости
03.12.2019
Интервью с исполнительным директором ПАО "Курганский машиностроительный завод" Петром Тюковым
14.10.2019
Под единым винтом. Зачем объединяются "Миль" и "Камов"
12.07.2017
"Надо всегда следовать правилу: сказал, что выполнишь,— выполни"
11.06.2014
Гособоронзаказ прерогатива президента
24.01.2014
Лучшие специалисты «Тракторных заводов» получили «оборонные» премии Президента России
09.06.2012
Минпромторг объединит боеприпасные предприятия в холдинги
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.12 01:06
  • 1
В России до конца 2020 года создадут многоцелевые мины нового поколения
  • 18.12 00:59
  • 10
США испытали аналог запрещенного "Искандера"
  • 18.12 00:14
  • 1
Россия испытает свой самый опасный корабль
  • 17.12 22:32
  • 5
В "Роскосмосе" отложили испытания водородного двигателя для "Ангары"
  • 17.12 20:47
  • 5
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 17.12 20:39
  • 180
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 17.12 20:17
  • 1
Рассекречены фото советского истребителя пятого поколения С-22
  • 17.12 20:16
  • 30
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 17.12 17:28
  • 2
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 17.12 13:47
  • 1
Как террористы: Асад рассказал о торговле США сирийской нефтью
  • 17.12 12:49
  • 54
"Армате" добавили целей
  • 17.12 11:41
  • 5
Вертолеты Ка-31Р в Крыму на три аршина в землю видят
  • 17.12 11:34
  • 1
Ничего не изменилось: что показали на учениях "Северная крепость-2019"
  • 17.12 11:26
  • 2
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 17.12 11:23
  • 6
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К