США оценили взаимодействие с российскими военными в Тихом океане

Командующий ВВС США в Тихом и Индийском океанах генерал Чарльз Браун заявил, что между российскими Вооруженными силами и военными США в Азиатско-Тихоокеанском регионе нет непрофессиональных контактов.

"В общем и целом на Тихом океане я не вижу ничего, являющегося непрофессиональным", – сказал Браун, передает ТАСС.

В середине декабря глава Пентагона Марк Эспер объявил об успехе первых испытаний американской баллистической ракеты, запрещенной ДРСМД.

Американские военные выполнили с авиабазы Ванденберг в Калифорнии испытательный пуск баллистической ракеты среднего радиуса действия наземного базирования в направлении Тихого океана. В тот же день в Пентагоне сообщили, что американская баллистическая ракета наземного базирования пролетела в ходе состоявшегося испытания более 500 км.

Алексей Дегтярев