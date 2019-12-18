Самоходная артустановка "Малка" проходит полигонные испытания

Одна из самых мощных артиллерийских систем мира - самоходная артиллерийская установка "Малка" - до конца этого года будет модернизирована, а в 2020 году пойдет в серию.

В модернизированном варианте заменен ряд важных узлов, ранее поставлявшихся с Украины, - бортовая коробка передач и двигатель. Кроме того, САУ научили "видеть" цели, которые поступают со спутников и беспилотников. А значит повысилась точность стрельбы.

Пушку научили "видеть" цели со спутников и беспилотников, а значит повысилась точность стрельбы

Как рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Уралтрансмаш" Дмитрий Семизоров, уже в декабре будет закончен капремонт орудия и проведена глубокая модернизация. "В течение следующего года мы подготовим производство к серийному выпуску этих артсистем", - Семизоров.

По его словам, сейчас модернизированная "самоходка" проходит обкатку в поле и все испытания выдерживает успешно.

Как рассказал "РГ" военный эксперт Алексей Леонков, "Малка" сейчас является самой мощной артсистемой мира. После модернизации она будет востребована в Российской армии. Плюсами артиллерийской системы эксперт называет стрельбу на большую дальность и мощный снаряд, способный в щепки разнести самый укрепленный бункер.

"Использование артиллерии в Сирии доказало ее эффективность. Для уничтожения укрепрайонов не нужно тратить дорогостоящие крылатые ракеты или вызывать авиацию. Дешевле и проще использовать для этих целей мощную и дальнобойную артиллерию", - отметил эксперт.

Калибр орудия самоходки "Малки" - 203 миллиметра. Пушка может стрелять осколочно-фугасными снарядами, а также активно-реактивными боеприпасами на дальность до 50 км. Скорострельность орудия до 3 выстрелов в минуту. Сейчас в войсках насчитывается около 60 таких самоходных артустановок.

Александр Степанов